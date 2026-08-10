Яке церковне свято в Україні 17 серпня

Церковне свято 17 серпня / © unsplash.com

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17 серпня (30 серпня), в православному календарі день пам’яті святого мученика Мирона. Святий мученик Мирон жив у місті Ахая (територія сучасної Греції) у III столітті. Він був священником і служив Богові та людям, проповідуючи вчення Ісуса Христа. За свідченнями церковного передання, Мирон відзначався добротою, смиренням і великою любов’ю до ближніх.

Він допомагав бідним, підтримував тих, хто переживав труднощі, і своїм прикладом показував, яким має бути справжній християнин. Для нього віра була не лише словами, а щоденною справою — служінням людям та Богові.

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Часи життя святого Мирона припали на період правління римського імператора Декія, який відомий масштабними гоніннями на християн. У цей період від віруючих вимагали зректися Христа та принести жертви язичницьким богам.

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Коли язичники прийшли до храму, де служив Мирон, вони вимагали від нього відмовитися від християнської віри. Проте святий не злякався погроз і залишився вірним своєму покликанню.

За переказами, він відкрито визнав себе християнином і відмовився поклонятися ідолам. За це його схопили та піддали жорстоким катуванням.

Незважаючи на страждання, святий Мирон не відрікся від Христа. Його мужність вразила навіть деяких язичників, адже він переносив випробування з молитвою та спокоєм.

Згідно з церковним переданням, після численних катувань святий Мирон був страчений близько 250 року. Він прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним своїй вірі до останньої миті життя.

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Саме тому Церква називає його святим мучеником — людиною, яка віддала своє життя за сповідання християнської істини.

Церковне свято в Україні 17 серпня за старим календарем

За старим календарем 17 серпня в Україні вшановували пам’ять святої мучениці Євдокії. Євдокія жила у II столітті в місті Іліополі Фінікійському. За переказами, вона була багатою та відомою жінкою, але після зустрічі з християнською вірою змінила своє життя, прийняла хрещення і присвятила себе служінню Богові та допомозі нужденним.

Прикмети 17 серпня

Народні прикмети 17 серпня / © unsplash.com

Ранковий туман — до гарної погоди найближчими днями та багатого врожаю грибів.

Якщо листя на деревах починає жовтіти — осінь прийде раніше.

Птахи збираються у зграї або рано відлітають — очікували швидкого похолодання.

Що не можна робити 17 серпня

За народними повір’ями, 17 серпня не вважався сприятливим днем для одруження. Люди казали, що шлюб, укладений у цей період, може бути нестійким і не принести подружжю щастя. Також намагалися не розповідати іншим про свої майбутні плани та задуми, адже вірили, що через це вони можуть не здійснитися.

Що можна робити 17 серпня

У народному календарі цей день отримав назву Миронів день — на честь священномученика Мирона, пам’ять якого християни вшановують 17 серпня. Однією з найважливіших традицій цієї дати було проявляти милосердя та підтримувати тих, хто потребує допомоги: сиріт, вдів, самотніх і знедолених людей.

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