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Україна б’є по Брянську та Курську, звідки РФ запускає ракети по Києву — монітори
Моніторингові канали повідомляють про удари по Брянську та Курську, звідки Росія, за їхніми даними, здійснює пуски балістичних ракет і «Цирконів» у напрямку Києва. У регіонах працює ППО, а в місцевих чатах помітне занепокоєння.
Україна нібито завдає ударів по Брянську та Курську в Росії. Про це повідомляють моніторингові канали.
За їхніми даними, саме з цих напрямків російські війська здійснюють пуски балістичних ракет та ракет «Циркон» у напрямку Києва.
Монітори також повідомляють про роботу російської протиповітряної оборони у Брянській та Курській областях.
У місцевих чатах жителі регіонів активно обговорюють ситуацію, у повідомленнях помітне занепокоєння та панічні настрої.
Водночас ця інформація наразі потребує перевірки та уточнення. Офіційного підтвердження деталей ударів, їхніх цілей та наслідків на момент публікації немає.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США надаватимуть Україні ракети для систем Patriot, однак їх буде замало для захисту від російських атак.