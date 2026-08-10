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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украина бьет по Брянску и Курску, откуда РФ запускает ракеты по Киеву — мониторы

Мониторинговые каналы сообщают об ударах по Брянску и Курску, откуда Россия, по их данным, производит пуски баллистических ракет и «Цирконов» в направлении Киева. В регионах работает ПВО, а в местных чатах заметна обеспокоенность.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Украина якобы наносит удары по Брянску и Курску в России . Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По их данным, именно по этим направлениям российские войска осуществляют пуски баллистических ракет и ракет «Циркон» в направлении Киева.

Мониторы также сообщают о работе российской противовоздушной обороны в Брянской и Курской областях.

В местных чатах жители регионов активно обсуждают ситуацию, в сообщениях заметна обеспокоенность и панические настроения.

В то же время эта информация требует проверки и уточнения . Официального подтверждения деталей ударов, их целей и последствий в момент публикации нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США будут предоставлять Украине ракеты для систем Patriot, однако их будет маловато для защиты от российских атак.

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