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Украина бьет по Брянску и Курску, откуда РФ запускает ракеты по Киеву — мониторы
Мониторинговые каналы сообщают об ударах по Брянску и Курску, откуда Россия, по их данным, производит пуски баллистических ракет и «Цирконов» в направлении Киева. В регионах работает ПВО, а в местных чатах заметна обеспокоенность.
Украина якобы наносит удары по Брянску и Курску в России . Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По их данным, именно по этим направлениям российские войска осуществляют пуски баллистических ракет и ракет «Циркон» в направлении Киева.
Мониторы также сообщают о работе российской противовоздушной обороны в Брянской и Курской областях.
В местных чатах жители регионов активно обсуждают ситуацию, в сообщениях заметна обеспокоенность и панические настроения.
В то же время эта информация требует проверки и уточнения . Официального подтверждения деталей ударов, их целей и последствий в момент публикации нет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США будут предоставлять Украине ракеты для систем Patriot, однако их будет маловато для защиты от российских атак.