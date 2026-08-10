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- Украина
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Угроза баллистики с севера: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ночь на 10 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы предотвратили угрозу применения баллистического вооружения с северного направления.
В ночь на воскресенье, 10 августа, во многих областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги из-за ракетной опасности.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
«Угроза применения баллистического вооружения с севера!» - говорится в сообщении.
По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог охватывала значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях к официальному отбою.
Напомним, в ночь на 9 августа Одесса оказалась под атакой РФ , в результате чего были повреждены жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.
Сегодня днем россияне снова били по Одессе ракетами Х-59 и «Бандеролями».
Кроме того, во время этой атаки ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.