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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Угроза баллистики с севера: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ночь на 10 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы предотвратили угрозу применения баллистического вооружения с северного направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на воскресенье, 10 августа, во многих областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

«Угроза применения баллистического вооружения с севера!» - говорится в сообщении.

По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог охватывала значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, в ночь на 9 августа Одесса оказалась под атакой РФ , в результате чего были повреждены жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.

Сегодня днем россияне снова били по Одессе ракетами Х-59 и «Бандеролями».

Кроме того, во время этой атаки ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.

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