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Одесса оказалась под атакой РФ: повреждены жилые дома и инфраструктура
В Одессе после взрывов при атаке российских беспилотников зафиксировали повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.
В ночь на 9 августа российские войска атаковали Одессу . В городе раньше раздались взрывы на фоне угрозы ударных беспилотников.
О последствиях вражеской атаки сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его предварительным данным, в результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура.
«Одесса под атакой врага. Предварительно есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Детали выясняем», — сообщил Лысак.
Он призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Также в пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.