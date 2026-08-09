Одесса оказалась под атакой РФ: повреждены жилые дома и инфраструктура

Огонь, пожар / © pixabay.com

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В ночь на 9 августа российские войска атаковали Одессу . В городе раньше раздались взрывы на фоне угрозы ударных беспилотников.

О последствиях вражеской атаки сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

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По его предварительным данным, в результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура.

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«Одесса под атакой врага. Предварительно есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Детали выясняем», — сообщил Лысак.

Он призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Также в пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.

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