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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Одесса оказалась под атакой РФ: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе после взрывов при атаке российских беспилотников зафиксировали повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Огонь, пожар

Огонь, пожар / © pixabay.com

В ночь на 9 августа российские войска атаковали Одессу . В городе раньше раздались взрывы на фоне угрозы ударных беспилотников.

О последствиях вражеской атаки сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его предварительным данным, в результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура.

«Одесса под атакой врага. Предварительно есть повреждения жилых домов и инфраструктуры. Детали выясняем», — сообщил Лысак.

Он призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Также в пятницу, 7 августа, российская армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Известно о двух погибших.

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