США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном: Вэнс рассказал, что происходит

США и Иран

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Соединенные Штаты за последние несколько дней добились прогресса в переговорах с Ираном. В то же время остается непонятным, готов ли Тегеран пойти на шаги, ожидаемые Вашингтоном.

Об этом заявил вице - президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News .

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По словам Венса, иранская сторона заинтересована в прекращении конфликта. Однако ключевой вопрос состоит в том, сможет ли политическая система Ирана согласиться на условия, которые США считают необходимыми для достижения договоренности.

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Вице-президент США отметил, что в последние дни в этом направлении удалось достичь определенного прогресса, однако окончательный результат переговоров пока не определен.

Вэнс также подчеркнул, что ситуация остается далекой от завершения. По его словам, стороны фактически находятся "в середине игры", а Вашингтон продолжает использовать дипломатические, экономические и военные инструменты для достижения выгодного для США результата.

Одним из ключевых вопросов переговоров остается ситуация вокруг Ормузского пролива и обеспечение движения нефти и газа по этому стратегическому маршруту. Администрация США заявляет, что работает над максимальным возобновлением энергетических перевозок через пролив.

В то же время Тегеран продолжает выдвигать собственные условия для полноценного открытия Ормузского пролива. Среди требований Ирана называют прекращение американской блокады, ослабление санкций и другие уступки Вашингтону.

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Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану, если сочтет это необходимым .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры по урегулированию конфликта .

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