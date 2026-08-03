Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном: когда они начнутся

Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты и Иран начнут новый раунд переговоров днем 3 августа. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета.

По словам Трампа, дипломатический процесс может "спасти много жизней". Американский лидер также заявил, что союзники США считают соглашение фактически согласованным. Она должна предусматривать урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

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Трамп утверждает, что прекратить удары по Ирану его просили представители Тегерана, а также руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

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Президент США подчеркнул, что стремится достичь договоренностей по дипломатическому пути. В то же время, ранее он заявлял, что Вашингтон может снова нанести удары по Ирану, если возникнет такая необходимость.

Война США против Ирана - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки судов в Ормузском проливе.

Как отмечает AP, предупреждение Трампа появилось после того, как США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Операция началась 20 июля с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, используемого для атак на коммерческие суда в Ормужском проливе.

В июле Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны в ближневосточном регионе в феврале 2026 года. Тогда Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал командный центр специальных операций США в Аль-Танфи на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

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