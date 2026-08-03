В Керчи после работы российской ПВО вспыхнул пожар: сообщают об атаке на подстанцию

Керчь / © из соцсетей

Реклама

Во временно оккупированной Керчи российские силы противовоздушной обороны открыли огонь по беспилотнику, после чего в городе возник пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

Реклама

По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить дрон над городом. Вскоре после стрельбы очевидцы заметили зарево и дым.

Реклама

Также в Сети распространяется информация о возможной атаке на электрическую подстанцию. Официального подтверждения поражения объекта и масштабов повреждений пока нет.

Оккупационные власти ситуацию пока не комментировали. Информация уточняется.

Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

Новости партнеров