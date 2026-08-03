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- Украина
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В Керчи после работы российской ПВО вспыхнул пожар: сообщают об атаке на подстанцию
Во временно оккупированной Керчи после стрельбы российской ПВО по беспилотнику вспыхнул пожар, также сообщают об атаке на подстанцию.
Во временно оккупированной Керчи российские силы противовоздушной обороны открыли огонь по беспилотнику, после чего в городе возник пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .
По предварительным данным, российская ПВО пыталась сбить дрон над городом. Вскоре после стрельбы очевидцы заметили зарево и дым.
Также в Сети распространяется информация о возможной атаке на электрическую подстанцию. Официального подтверждения поражения объекта и масштабов повреждений пока нет.
Оккупационные власти ситуацию пока не комментировали. Информация уточняется.
Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.