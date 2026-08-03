Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить выгодное деловое предложение

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Чем энергичнее и увереннее мы будем действовать, тем больше вероятность получения выгодного делового предложения именно в этот день. Оно обещает приличную прибыль или новое, более интересное и престижное, место работы.

Сегодня, 3 августа, активными и деятельными станут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут получить выгодное деловое предложение.

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Близнецы

Близнецов ждут приятные моменты, которых они давно ждали: откроется масса перспектив, которые значительно улучшат их профессиональное и финансовое положение. Скорее всего, им предложат занять более высокое положение на карьерной лестнице, чем то, которое они занимали до сих пор.

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Дева

Девам могут предложить заменить более высокостоящего коллегу, а, возможно, и непосредственного начальника. Ни в коем случае нельзя отказываться от него — это прекрасный шанс продемонстрировать свой профессиональный потенциал, упорство и целеустремленность.

Водолей

Водолеи могут получить предложение подписать контракт, который на первый взгляд произведет впечатление ничем не примечательного. Однако на этот раз все будет не так просто, как покажется на первый взгляд: у нынешнего контракта глубокие и долговременные перспективы.

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