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Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит носить белое
Считается, что белый цвет в одежде является фаворитом и идет абсолютно всем, без исключения.
Он освежает, символизирует невинность и чистоту помыслов, ассоциируется с высоким статусом в обществе. Тем не менее, по мнению звезд, подходит белый далеко не всем — есть люди, которым он противопоказан.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит носить белое.
Скорпион
Скорпионы — глубокий мистический знак, которым и цвета нужно носить соответствующие: темные, насыщенные, таинственные. Белый нивелирует присущие им тайные качества, как будто бы стирает их индивидуальность, поэтому и носить им нужно те цвета, которые, наоборот, ее подчеркивает — например, темно-синий или фиолетовый.
Овен
Овны — знак активный и действенный, его представители и минуты не могут усидеть на одном месте — им нужно все время что-то делать. Белый цвет в одежде влияет на них как вода на горящий костер: он «тушит» их активную натуру, превращая ее в пар и делая их пассивными, апатичными и безвольными –то есть, они становятся другими людьми.
Рак
Раки — самый пессимистичный и слезливый знак Зодиака: они видят плохое во всем, и это дает им повод для постоянного — и безграничного — страдания, которое, как ни странно это прозвучит, доставляет им удовольствие. Белый цвет в одежде многократно усиливает их меланхолию, плаксивость и негативизм, поэтому звезды советуют им носить что-то более яркое.
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