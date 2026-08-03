Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле

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Він освіжає, символізує невинність і чистоту намірів, асоціюється з високим статусом у суспільстві. Проте, на думку астрологів, білий колір підходить далеко не всім — є люди, яким він протипоказаний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле.

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Скорпіон

Скорпіони — глибокий містичний знак, тому їм слід носити відповідні кольори: темні, насичені, таємничі. Білий колір нівелює притаманні їм таємні якості, ніби стирає їхню індивідуальність, тому їм слід носити ті кольори, які, навпаки, її підкреслюють — наприклад, темно-синій або фіолетовий.

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Овен

Овни — активний і діяльний знак, його представники й хвилини не можуть всидіти на одному місці — їм потрібно весь час щось робити. Білий колір в одязі впливає на них, як вода на палахке багаття: він «гасить» їхню активну натуру, перетворюючи її на пару та роблячи їх пасивними, апатичними й безвольними — тобто вони стають іншими людьми.

Рак

Раки — найпесимістичніший і найплаксивіший знак зодіаку: вони бачать погане в усьому, і це дає їм привід для постійного — і безмежного — страждання, яке, як не дивно це прозвучить, приносить їм задоволення. Білий колір в одязі багаторазово підсилює їхні меланхолію, плаксивість і негативізм, тому астрологи радять їм носити щось яскравіше.

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