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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле

Вважається, що білий колір в одязі є найпопулярнішим і пасує абсолютно всім, без винятку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Він освіжає, символізує невинність і чистоту намірів, асоціюється з високим статусом у суспільстві. Проте, на думку астрологів, білий колір підходить далеко не всім — є люди, яким він протипоказаний.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле.

Скорпіон

Скорпіони — глибокий містичний знак, тому їм слід носити відповідні кольори: темні, насичені, таємничі. Білий колір нівелює притаманні їм таємні якості, ніби стирає їхню індивідуальність, тому їм слід носити ті кольори, які, навпаки, її підкреслюють — наприклад, темно-синій або фіолетовий.

Овен

Овни — активний і діяльний знак, його представники й хвилини не можуть всидіти на одному місці — їм потрібно весь час щось робити. Білий колір в одязі впливає на них, як вода на палахке багаття: він «гасить» їхню активну натуру, перетворюючи її на пару та роблячи їх пасивними, апатичними й безвольними — тобто вони стають іншими людьми.

Рак

Раки — найпесимістичніший і найплаксивіший знак зодіаку: вони бачать погане в усьому, і це дає їм привід для постійного — і безмежного — страждання, яке, як не дивно це прозвучить, приносить їм задоволення. Білий колір в одязі багаторазово підсилює їхні меланхолію, плаксивість і негативізм, тому астрологи радять їм носити щось яскравіше.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
876
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