- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 876
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле
Вважається, що білий колір в одязі є найпопулярнішим і пасує абсолютно всім, без винятку.
Він освіжає, символізує невинність і чистоту намірів, асоціюється з високим статусом у суспільстві. Проте, на думку астрологів, білий колір підходить далеко не всім — є люди, яким він протипоказаний.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити біле.
Скорпіон
Скорпіони — глибокий містичний знак, тому їм слід носити відповідні кольори: темні, насичені, таємничі. Білий колір нівелює притаманні їм таємні якості, ніби стирає їхню індивідуальність, тому їм слід носити ті кольори, які, навпаки, її підкреслюють — наприклад, темно-синій або фіолетовий.
Овен
Овни — активний і діяльний знак, його представники й хвилини не можуть всидіти на одному місці — їм потрібно весь час щось робити. Білий колір в одязі впливає на них, як вода на палахке багаття: він «гасить» їхню активну натуру, перетворюючи її на пару та роблячи їх пасивними, апатичними й безвольними — тобто вони стають іншими людьми.
Рак
Раки — найпесимістичніший і найплаксивіший знак зодіаку: вони бачать погане в усьому, і це дає їм привід для постійного — і безмежного — страждання, яке, як не дивно це прозвучить, приносить їм задоволення. Білий колір в одязі багаторазово підсилює їхні меланхолію, плаксивість і негативізм, тому астрологи радять їм носити щось яскравіше.
Читайте також:
Перша декада серпня 2026 року: астрологиня розповіла, чому це небезпечний період для України
Кармічна петля другої половини 2026 року: що на нас чекає від 23 липня
Сонце у Леві від 22 липня до 23 серпня 2026 року: що на нас чекає в цей час