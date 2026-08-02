Король Чарльз переписує правила: традиції від яких відмовився британський монарх

Король Чарльз / © Associated Press

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Після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році багато хто очікував, що новий монарх продовжить звичний курс британської корони. Однак Чарльз III обрав інший шлях. Ще задовго до сходження на престол він відкрито підтримував екологічні ініціативи, займався благодійністю та неодноразово демонстрував прагнення зробити монархію відкритішою та сучаснішою, про це пише видання People.

На коронацію — у власних штанах

Король Чарльз ІІІ і Королева Каміла / © Associated Press

Коронація британського монарха — це церемонія, де кожна деталь регламентована столітніми традиціями, частина яких походить ще з XIV століття.

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Одначе, під час своєї коронації у 2023 році Чарльз III вирішив відмовитися від шовкових панчіх і коротких церемоніальних штанів, які носили його попередники. Замість цього він обрав гтани своєї військово-морської форми.

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Ще одним символічним рішенням стало використання елементів одягу, які вже служили під час коронації Георга VI. У Букінгемському палаці пояснили цей крок прагненням до сталого споживання та відповідальнішого використання ресурсів.

Відкрив приватні кімнати Балморала для відвідувачів

Замок Балморал / © Associated Press

Замок Балморал у Шотландії десятиліттями залишався одним із найзакритіших королівських маєтків.

У 2024 році Чарльз III вперше дозволив відвідувачам побачити частину приватних апартаментів літньої резиденції монархів. До цього туристи могли оглядати лише бальну залу, сади та територію навколо замку. Це стало ще одним кроком до відкритості британської королівської родини зі світом.

Відмовився від розкішних королівських сніданків

Король Чарльз ІІІ і Королева Каміла / © Getty Images

Ще одна традиція залишилася в минулому — багатостравні королівські сніданки. Нині король надає перевагу значно простішому меню. Його типовий сніданок складається із сухофруктів і меду. Такий підхід не лише відповідає сучасним принципам здорового харчування, а й контрастує з пишними традиціями британського двору минулих століть.

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Записує різдвяні звернення поза королівськими резиденціями

Король Чарльз / © Associated Press

Щорічне різдвяне звернення британського монарха транслюють ще з 1930-х років, і майже завжди його записували в одному з королівських палаців. Чарльз III вирішив змінити й цю традицію.

У 2023 році він звернувся до нації поруч із живим деревом, цим самим, підкреслив свою багаторічну підтримку екологічних ініціатив. Наступні різдвяні промови були записані вже у знакових історичних місцях Лондона, спочатку у каплиці Фіцровія, а згодом у каплиці Леді у Вестмінстерському абатстві. Це стало безпрецедентним кроком для сучасної британської монархії.

Уперше за п’ять століть публічно молився разом із Папою Римським

Папа Лев XIV і король Чарльз / © Associated Press

У 2025 році Чарльз III став першим британським монархом за останні 500 років, який публічно молився разом із Папою Римським. Історична зустріч із Папою Левом XIV у Сикстинській капелі стала символом покращення відносини між Англіканською та Католицькою церквами. Експерти назвали цей жест важливою історичною подією, яка демонструє готовність сучасної монархії до міжконфесійного діалогу.

Уперше розкрив суму власних податків

Король Чарльз / © Associated Press

Ще одним кроком до прозорості стало рішення короля зробити публічною інформацію про свої особисті податкові платежі. У звіті за 2026 рік повідомили, що від моменту вступу на престол Чарльз III сплатив близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів особистих податків.

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Раніше жоден чинний британський монарх не оприлюднював подібної інформації. Це рішення вважається частиною масштабнішої політики відкритості щодо фінансів королівської родини.

Не переїде до Букінгемського палацу

Букінгемський палац / © Associated Press

Напевно, найнесподіванішим рішенням стало повідомлення, що після завершення багаторічної реконструкції Букінгемського палацу король і королева не планують туди переїжджати. Натомість вони залишаться жити у Кларенс-гаусі — офіційній лондонській резиденції подружжя ще з 2003 року.

Водночас Букінгемський палац і надалі виконуватиме свої державні функції, але його планують зробити ще доступнішим для відвідувачів, щоб максимально використати потенціал історичної будівлі, яка фінансується коштом платників податків.

Чарльз III не руйнує британські традиції — він намагається адаптувати їх до XXI століття. Екологічність, прозорість, відкритість для суспільства та прагнення зробити монархію ближчою до людей поступово стають його головними принципами. І хоча кожен такий крок викликає жваві дискусії, саме вони формують новий образ британської корони.

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