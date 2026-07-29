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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

П’ять дружок нареченої на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани: ким вони були для пари

29 липня 1981 року відбулося одне з найгучніших весіль у історії — одружилися леді Діана Спенсер та принц Чарльз — спадкоємець британського престолу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Весілля принцеси Діани

Весілля принцеси Діани / © Getty Images

Того дня у Вестмінстерському абатстві разом із нареченою до вівтаря йшли ще п’ять дівчаток, які були її дружками.

Вони були одягнені в однакові кремові сукні, створені дизайнерами Девідом та Елізабет Емануель, несли маленькі букети квітів і допомагали Діані зі знаменитим довгим шлейфом її весільної сукні.

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Сукні всіх дівчаток були спеціально створені дизайнерами в одному стилі з весільною сукнею. У дизайні можна помітити рюші, мереживо з квітковими мотивами. Їхні голови прикрашали вінки.

Індія Гікс була найстаршою серед молодших дружок нареченої. На момент весілля їй було 13 років. Вона народилася в родині відомого британського дизайнера Девіда Гікса та леді Памели Гікс, а також була онучкою Луїса Маунтбеттена, близького родича британської королівської сім’ї. Саме Індія допомагала Діані зі шлейфом і несла свій букет під час церемонії. Пізніше вона стала успішною дизайнеркою, моделлю, письменницею та телеведучою.

Весілля принцеси Діани / © Getty Images

Весілля принцеси Діани / © Getty Images

Сара-Джейн Газлі, якій було 11 років, була хрещеницею тодішнього принца Чарльза. Вона також виконувала обов’язки подружки нареченої, несучи невеликий букет і супроводжуючи Діану під час церемонії. Після весілля Сара-Джейн не обрала публічне життя й майже не з’являлася в пресі.

Наймолодшою серед подружок була Клементина Гембро, якій на той час було лише 5 років. Вона була похресницею принцеси Діани та представляла відому британську родину Гембро. Через свій юний вік Клементина стала однією з наймиліших учасниць церемонії й привертала увагу фотографів. Як і Сара-Джейн, вона згодом обрала приватне життя.

Кетрін Кемерон на момент церемонії було 6 років. Вона була донькою Дональда Кемерона та леді Сесіл Кемерон, а принц Чарльз був її хрещеним батьком. Саме завдяки тісній дружбі її родини з королівською сім’єю Кетрін отримала почесну роль у весільній процесії.

Весілля принцеси Діани / © Getty Images

Весілля принцеси Діани / © Getty Images

Старшою дружкою нареченої була Сара Армстронг-Джонс, якій виповнилося тоді 17 років. Вона є донькою принцеси Маргарет і двоюрідною сестрою Чарльза. Сара допомагала координувати молодших дівчаток та стежила за довгим шлейфом весільної сукні принцеси Діани. Після одруження вона змінила прізвище і тепер відома як леді Сара Чатто. Вона присвятила себе мистецтву, ставши професійною художницею.

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Весілля принцеси Діани / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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