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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 липня – 1 серпня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на30 липня – 1 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга по суботу, з 30 липня по 1 серпня, очікується помірна сонячна активність. У цей період прогнозуються незначні магнітні коливання з К-індексом 3, що відповідає зеленому рівню.

Такі геомагнітні збурення вважаються слабкими і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття людей. Суттєвих магнітних бур у ці дні фахівці не прогнозують

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта ж — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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