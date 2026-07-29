Дієтологиня назвала ягоду №1, яка допомагає захистити організм від раку та серцевих хвороб

Ягоди з антиоксидантами / © pexels.com

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Серед десятків популярних ягід дієтологиня Саманта Кассетті для Today особливо виділила чорницю. Саме її часто називають однією з найкорисніших ягід завдяки високому вмісту антоціанів — природних сполук, що надають ягодам темно-синього кольору та позитивно впливають на здоров’я.

Чому саме чорниця

Чорниця багата на антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали. Надлишок цих нестабільних молекул може пошкоджувати клітини організму, прискорювати процеси старіння та сприяти розвитку хронічних захворювань.

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Крім того, чорниця містить:

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вітамін С;

вітамін К;

марганець;

клітковину;

поліфеноли;

антоціани.

Завдяки такому складу ця ягода є чудовим доповненням до збалансованого харчування.

Як чорниця впливає на здоров’я серця

Регулярне вживання ягід пов’язують із підтримкою нормальної роботи серцево-судинної системи. Дослідження свідчать, що раціон, багатий на ягоди, може сприяти:

підтриманню нормального артеріального тиску;

покращенню стану судин;

зниженню рівня окисного стресу;

підтримці здорового рівня холестерину.

Саме антиоксиданти й поліфеноли вважаються головними речовинами, які забезпечують ці переваги.

Чи може чорниця захистити від раку

Жоден продукт не здатний гарантувати захист від онкологічних захворювань або вилікувати їх. Однак науковці активно досліджують вплив антиоксидантів, що містяться в ягодах, на здоров’я клітин.

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Завдяки високому вмісту антоціанів і поліфенолів чорниця може допомагати зменшувати оксидативний стрес і підтримувати природні механізми захисту організму. Саме тому її рекомендують включати до різноманітного здорового раціону.

Не лише чорниця: які ягоди також дуже корисні

Хоча чорниця часто очолює різноманітні рейтинги, не варто забувати й про інші ягоди:

лохина — містить багато антиоксидантів і клітковини;

малина — одна з лідерок за вмістом харчових волокон;

ожина — багата на вітамін С і марганець;

полуниця — чудове джерело вітаміну С;

журавлина — традиційно асоціюється зі здоров’ям сечовивідної системи;

чорна смородина — містить дуже багато вітаміну С.

Найбільшу користь організм отримує тоді, коли в раціоні присутні різні ягоди, а не лише один їх вид.

Скільки ягід варто їсти

Фахівці рекомендують регулярно включати ягоди до щоденного меню. Достатньо приблизно однієї жмені (100–150 г) свіжих або заморожених ягід на день як частину збалансованого харчування.

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Їх можна додавати до:

вівсяної каші;

натурального йогурту;

смузі;

сиру;

фруктових салатів;

домашньої випічки без великої кількості цукру.

Важливо пам’ятати, що заморожені ягоди також зберігають більшість корисних речовин і можуть бути чудовою альтернативою поза сезоном.

Чорниця заслужено вважається однією з найкорисніших ягід завдяки високому вмісту антиоксидантів, клітковини та вітамінів. Вона може підтримувати здоров’я серця, допомагати організму боротися з оксидативним стресом і стати цінною частиною здорового способу життя. Водночас максимальну користь приносить різноманітний раціон, у якому є місце й іншим ягодам.

FAQ

Яка ягода найкорисніша для здоров’я?

Чорницю часто називають однією з найкорисніших ягід завдяки високому вмісту антиоксидантів, антоціанів, клітковини та вітамінів. Водночас для здоров’я важливо регулярно вживати різні ягоди, адже кожна з них має власний набір корисних речовин.

Чи корисні заморожені ягоди так само, як свіжі?

Так. Якщо ягоди були швидко заморожені після збору, вони зберігають більшість вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Тому заморожені ягоди є чудовим вибором у будь-яку пору року.

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