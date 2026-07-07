Названо шість речей, які кожна жінка після 50 повинна робити перед сном

Як покращити сон жінкам після 50 / © pexels.com

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Причиною можуть бути гормональні зміни, стрес, уповільнення обміну речовин і природні процеси старіння.

Дієтологи стверджують, що деякі прості вечірні звички здатні помітно покращити сон, підтримати здоров’я та допомогти організму легше адаптуватися до вікових змін.

Не пропускайте легке білкове перекушування

Багато хто намагається не їсти ввечері, однак це правило підходить не всім. Якщо вечеря була ранньою, легке перекушування із високим вмістом білка може стати хорошим рішенням.

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Білок допомагає підтримувати м’язову масу, яка після 50 років поступово зменшується. Крім того, він забезпечує триваліше відчуття ситості й може запобігти нічному голоду.

Хорошими варіантами стануть:

грецький йогурт;

кисломолочний сир;

жменя горіхів;

варене яйце.

Пийте достатньо води протягом дня

Зневоднення може негативно впливати не лише на самопочуття, а й на якість нічного відпочинку. Особливо це актуально для жінок у період менопаузи, коли нічна пітливість може посилювати втрату рідини.

Водночас експерти радять не випивати багато води безпосередньо перед сном, щоб не прокидатися серед ночі через потребу відвідати туалет. Основний обсяг рідини краще споживати протягом дня.

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Освоюйте техніку глибокого дихання

Якщо після насиченого дня важко розслабитися, допомогти можуть дихальні вправи. Кілька хвилин повільного діафрагмального дихання сприяють зниженню рівня стресу, уповільнюють серцевий ритм і готують організм до сну.

Це особливо корисно тим, хто часто прокручує в голові події дня або довго не може заснути через тривожні думки.

За потреби обговоріть із лікарем приймання магнію

Магній бере участь у роботі нервової системи та м’язів, а також допомагає організму розслабитися. Деякі дослідження свідчать, що в людей із дефіцитом цього мінералу його поповнення може позитивно вплинути на якість сну.

Однак приймати будь-які добавки варто лише після консультації з лікарем, адже вони підходять не всім і можуть взаємодіяти з певними ліками.

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Відмовтеся від алкоголю перед сном

Хоча келих вина може викликати сонливість, насправді алкоголь погіршує структуру сну. Через нього людина частіше прокидається вночі, а фаза глибокого сну скорочується.

Крім того, алкоголь здатний посилювати припливи та нічну пітливість у жінок під час менопаузи.

Створіть стабільний вечірній ритуал

Організм любить режим. Якщо щодня лягати спати приблизно в один і той самий час, мозок швидше налаштовується на відпочинок.

Перед сном корисно відкласти телефон, приглушити освітлення, почитати книгу, послухати спокійну музику або прийняти теплий душ. Такі прості дії допомагають швидше заснути та зробити сон якіснішим.

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Чому після 50 років сон погіршується

Після менопаузи рівень естрогену та прогестерону знижується, що може впливати на природні механізми засинання. До цього додаються вікові зміни біологічного годинника, стрес, хронічні захворювання та зменшення фізичної активності.

Саме тому фахівці рекомендують звертати увагу не лише на тривалість сну, а й на вечірні звички, які безпосередньо впливають на його якість.

FAQ

Що допомагає покращити сон після 50 років?

Найкращі результати дає комплексний підхід: регулярний режим сну, достатня фізична активність вдень, збалансоване харчування, відмова від алкоголю перед сном, вечірні ритуали для розслаблення та контроль рівня стресу.

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Чому жінки після 50 часто прокидаються вночі?

Найпоширенішими причинами є гормональні зміни під час менопаузи, припливи, нічна пітливість, тривожність, хронічний стрес, а також природні вікові зміни циркадних ритмів. Якщо проблема зберігається тривалий час або значно погіршує якість життя, варто звернутися до лікаря.

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