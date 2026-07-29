Мариновані помідори за 1 годину: рецепт закуски, яка першою зникає зі столу

Мариновані помідори tiktok.com/@liliya.cooking

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Мариновані помідори давно стали класикою домашніх закусок, але цей варіант вирізняється особливою ніжністю та насиченим ароматом. Тут немає складних інгредієнтів або довгого очікування, лише соковиті томати, свіжа зелень, часник, солодкий перець і правильний баланс солі, цукру, оцту та олії. А про рецепт розповіли на кулінарній сторінці liliya.cooking.

Для цієї страви найкраще підійдуть невеликі коктейльні помідори. Вони швидко просочуються ароматами, залишаються соковитими та чудово тримають форму.

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Інгредієнти коктейльні помідори 1 кг петрушка 1 пучок часник 6 зубчиків болгарський перець 1 шт. сіль 1 ч. л цукор 1 ст. л оцет 9% 1 ст. л олія 2 ст. л

Мариновані помідори tiktok.com/@liliya.cooking

Приготування

Помідори потрібно добре помити та розрізати навпіл, щоб вони швидше увібрали всі смаки маринаду. Петрушку дрібно нарізають і додають до томатів. Далі готується ароматний маринад. Болгарський перець, часник, сіль, цукор, оцет і олію потрібно збити блендером до однорідної маси. Цей соус додають до помідорів, усе добре перемішують і залишають у холодильнику лише на одну годину.

І вже через 60 хв можна насолоджуватися неймовірно ароматною закускою.

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Солодкість стиглих помідорів ідеально поєднується з часниковою гостротою, свіжістю петрушки та легкою кислинкою оцту. Болгарський перець додає маринаду особливої насиченості, а олія об’єднує всі смаки в одну гармонійну композицію.

Такі помідори чудово доповнять обід чи вечерю, прикрасять святковий стіл або стануть швидкою закускою, коли хочеться чогось особливого без довгого приготування.

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