ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Щодня нова сукня: ефектна Софія Вергара відпочиває в Монако

Зірка любить підкреслювати свою фігуру красивим вбранням, яке демонструє в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Софія Вергара

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара насолоджується відпочинком у Монако та демонструє фоловерам в Instagram приголомшливу колекцію літніх образів.

Зірка регулярно ділиться фотографіями з відпустки, і щодня вона обирає нову сукню для виходу. Вергара робить ставку на жіночні силуети, які підкреслюють її пишні форми та вузьку талію.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара з подругами / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара з подругами / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

У відпускному гардеробі акторки особливо багато суконь із принтами. Вона обирає яскраві та ефектні моделі, які ідеально вписуються в атмосферу сонячного Монако. У деяких образах Софія підкреслює фігуру обтислими фасонами, а в інших — віддає перевагу більш вільним моделям.

Софія Вергара з сином / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара з сином / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Свої вбрання знаменитість доповнює лаконічними аксесуарами, сонцезахисними окулярами та літнім взуттям.

Шанувальники акторки з цікавістю стежать за її відпускним гардеробом і щоразу залишають під фотографіями компліменти. Судячи з публікацій зірки, Вергара не поспішає повертатися до робочого графіку і насолоджується атмосферою Монако, поєднуючи прогулянки, відпочинок і стильні виходи.

Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосинах продемонструвала своє тренування для сідниць.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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