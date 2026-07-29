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- Шоу-бізнес
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Щодня нова сукня: ефектна Софія Вергара відпочиває в Монако
Зірка любить підкреслювати свою фігуру красивим вбранням, яке демонструє в Мережі.
53-річна колумбійсько-американська акторка Софія Вергара насолоджується відпочинком у Монако та демонструє фоловерам в Instagram приголомшливу колекцію літніх образів.
Зірка регулярно ділиться фотографіями з відпустки, і щодня вона обирає нову сукню для виходу. Вергара робить ставку на жіночні силуети, які підкреслюють її пишні форми та вузьку талію.
У відпускному гардеробі акторки особливо багато суконь із принтами. Вона обирає яскраві та ефектні моделі, які ідеально вписуються в атмосферу сонячного Монако. У деяких образах Софія підкреслює фігуру обтислими фасонами, а в інших — віддає перевагу більш вільним моделям.
Свої вбрання знаменитість доповнює лаконічними аксесуарами, сонцезахисними окулярами та літнім взуттям.
Шанувальники акторки з цікавістю стежать за її відпускним гардеробом і щоразу залишають під фотографіями компліменти. Судячи з публікацій зірки, Вергара не поспішає повертатися до робочого графіку і насолоджується атмосферою Монако, поєднуючи прогулянки, відпочинок і стильні виходи.
Нагадаємо, що раніше Софія Вергара в леопардових лосинах продемонструвала своє тренування для сідниць.