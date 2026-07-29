Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня: кому цього дня спадуть на думку геніальні ідеї

Діва / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня?

Єдиний у всьому місячному календарі день, призначений для свят, який, однак, не такий однозначний, як може здатися на перший погляд. З одного боку, у цей час можна відпочити й розслабитися, намагаючись набратися сил для майбутньої роботи, з іншого — в жодному разі не можна втрачати контроль над собою, оскільки це може бути небезпечно для поведінки і, як наслідок, репутації.

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Ділові переговори, навіть якщо їх спочатку було заплановано на сьогодні, краще перенести — однаково домовитися про що-небудь не вдасться.

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Діва

Дівам на думку буде спадати безліч професійних ідей, на які важливо звернути найпильнішу увагу. Усі задуми виявляться перспективними, але один із них є особливо важливим для представників цього знака.

Він виявиться настільки унікальним і креативним, що принесе як визнання у професійному середовищі, якого вони потребують, так і можливість непогано заробити. Ну, а щодо того, як і на що витратити ці кошти, питань не виникне — вони вміють правильно розпоряджатися грошима.

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