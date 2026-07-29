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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня: кому цього дня спадуть на думку геніальні ідеї

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 липня?

Єдиний у всьому місячному календарі день, призначений для свят, який, однак, не такий однозначний, як може здатися на перший погляд. З одного боку, у цей час можна відпочити й розслабитися, намагаючись набратися сил для майбутньої роботи, з іншого — в жодному разі не можна втрачати контроль над собою, оскільки це може бути небезпечно для поведінки і, як наслідок, репутації.

Ділові переговори, навіть якщо їх спочатку було заплановано на сьогодні, краще перенести — однаково домовитися про що-небудь не вдасться.

Діва

Дівам на думку буде спадати безліч професійних ідей, на які важливо звернути найпильнішу увагу. Усі задуми виявляться перспективними, але один із них є особливо важливим для представників цього знака.

Він виявиться настільки унікальним і креативним, що принесе як визнання у професійному середовищі, якого вони потребують, так і можливість непогано заробити. Ну, а щодо того, як і на що витратити ці кошти, питань не виникне — вони вміють правильно розпоряджатися грошима.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
233
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