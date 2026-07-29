У США заявили про загрозу від китайських роботів для американців

Китайський побутовий робот / © скриншот з відео

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Сполучені Штати запровадили заборону на імпорт нових автономних мобільних роботів, людиноподібних роботів і чотирилапих роботів-собак іноземного виробництва, пояснивши це міркуваннями національної безпеки. Нові обмеження насамперед зачеплять китайських виробників, які нині домінують на світовому ринку робототехніки.

Про це повідомляє Interesting Engineering,

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Рішення ухвалила Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC), яка внесла сучасні роботизовані системи до так званого переліку обладнання, що вважається надто ризикованим для допуску на американський ринок.

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Заборона поширюється на нові автономні мобільні роботи, гуманоїдні моделі та чотирилапих роботів, які потребують сертифікації FCC для ввезення, продажу або використання у США.

У відомстві пояснили, що сучасні роботи, оснащені камерами, датчиками та мережевими модулями, можуть становити серйозну загрозу безпеці.

За оцінкою американської сторони, такі пристрої здатні використовуватися для стеження за громадянами США, збору розвідувальної інформації або навіть віддаленого керування іноземними структурами. Саме тому влада вирішила обмежити їхній доступ на американський ринок.

Голова FCC Брендан Карр заявив, що комісія додала до переліку забороненого обладнання дві нові категорії пристроїв — сучасні роботизовані системи іноземного виробництва та інвертори живлення. За його словами, такий крок покликаний захистити критично важливі ланцюги постачання й знизити ризики для національної безпеки.

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Як зазначає видання, нові правила не поширюються на пристрої, які вже були сертифіковані до набуття чинності рішенням. Водночас усі нові моделі фактично втратять можливість потрапити на американський ринок без дозволу регулятора.

За даними Interesting Engineering, нині шість із десяти найбільших світових виробників людиноподібних роботів є китайськими компаніями, а їхня частка у світових поставках становить близько 87%.

Очікується, що рішення США істотно вплине на подальший розвиток глобального ринку робототехніки та посилить технологічне протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо, гуманоїдні роботи вперше у світі успішно виконали хірургічні операції.

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