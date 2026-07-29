Хірургічна точність ударів: Україна знайшла вразливе місце в енергетичному секторі РФ

Українські дрони знищують російську енергетику / © ТСН.ua

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Українські військові та оператори безпілотників відмовилися від широких атак на російські нафтопереробні заводи на користь точкових ударів по найважливіших вузлах. Тепер головною метою є не просто створення пожеж, а довготривале виведення об’єктів з ладу та збільшення фінансових втрат для Москви.

Про це пише авторитетне видання Financial Times.

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Ретельне планування та вибір цілей

Перед кожним завданням оператори дронів отримують детальний інструктаж від інженерів та експертів енергетичної галузі. Фахівці чітко вказують, які саме трубопроводи, димоходи чи з’єднання обладнання є критично важливими і потребують найбільше часу для заміни.

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«Ми розглядаємо Росію як систему, і розуміння цієї системи дозволяє визначити критичні частини, де ефект буде набагато суттєвішим», — зазначив колишній міністр оборони Андрій Загороднюк.

Оскільки Росія та Україна успадкували схожі енергетичні системи радянського зразка, українські інженери чудово розуміють внутрішні вразливості ворожих об’єктів. Операції плануються з урахуванням кількох варіантів: якщо основна ціль недосяжна через ППО, безпілотники перенаправляються на заздалегідь визначені резервні об’єкти.

Системна війна проти агресора

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді пояснив, що атаки на НПЗ є частиною ширшої кампанії з демонтажу мереж, які підтримують російську військову машину. Наразі українські планувальники створили детальну карту російської енергомережі, щоб завдавати ударів по тих вузлах, де навіть невелика боєголовка спричинить масштабні збої.

«Ескалація ударів, аж до повного знищення паливно-енергетичного комплексу та військово-промислового комплексу ворога, неминуча», — наголосив Бровді.

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Допомога союзників та нова реальність

Українські підрозділи почали застосовувати тактику повторних ударів по тому самому обладнанню ще до завершення ремонтних робіт, що не дозволяє підприємствам відновити діяльність. Це робить наслідки атак набагато руйнівнішими і значно посилює тиск на російські системи.

Важливу роль у підвищенні ефективності ударів відіграють розвідувальні дані від Сполучених Штатів та Франції. Вони допомагають українським військовим виявляти розташування ворожих систем протиповітряної оборони та прокладати безпечні маршрути для безпілотників глибоко в тилу противника.

Систематичне знищення російських радарів та засобів радіоелектронної боротьби відкриває коридори для безперешкодного прольоту дронів. Завдяки цьому близько 80 мільйонів людей у європейській частині РФ опинилися в зоні ураження, яка більше не може вважатися безпечним тилом.

«Україна продовжуватиме здійснювати шоковий і технологічний тиск на Росію всіма способами», — підкреслив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара.

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Нагадаємо, у РФ наближається паливний колапс після того, як дрони зупинили гігантський НПЗ у Сибіру. Будь-які збої в роботі Тюменського НПЗ можуть ще більше загострити дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії.

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