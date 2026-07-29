Нова афера з "боргами за світло": як розпізнати шахраїв та зберегти гроші

Погрози відключеннями та фішингові пастки: як діє нова схема з «боргами» за електроенергію / © ТСН.ua

Реклама

В Україні зафіксували розсилку фейкових повідомлень про нібито заборгованість за електроенергію та заплановані відключення світла.

Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Реклама

У чому полягає схема

Зловмисники розсилають громадянам повідомлення з вимогами терміново сплатити «борги» за світло.

Реклама

Зазначається, що Міненерго не розсилало такі листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу споживання електроенергії. Тому ці повідомлення — справа рук шахраїв.

Мета зловмисників — залякати людей, посіяти паніку та створити соціальну напруженість. Крім психологічного тиску, такі повідомлення можуть містити шкідливі посилання для викрадення персональних та банківських даних.

Як діяти та де перевіряти інформацію

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, дотримуйтесь базових правил цифрової безпеки:

Не переходьте за посиланнями з підозрілих листів, месенджерів чи SMS.

Не сплачуйте рахунки за реквізитами, вказаними у сумнівних повідомленнях.

Контролюйте стан рахунку лише через офіційний особистий кабінет (зокрема «E-Svitlo») або в офіційному застосунку вашого постачальника.

Довіряйте лише офіційним джерелам — сайтам і верифікованим сторінкам Міненерго та вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Раніше у Києві шахрай виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ.

Реклама

Новини партнерів