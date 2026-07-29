Дизайнер, якому довіряла королева: хто створив вбрання Єлизавети II для весілля Чарльза і Діани

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер / © Associated Press

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Королівське весілля століття відбулося 29 липня 1981 року, коли принц Чарльз, тодішній спадкоємець престолу, одружився з Діаною Спенсер. Почесна гостя розкішного свята королева Єлизавета II одягла вбрання блакитного кольору, обравши небесний відтінок для літнього весілля.

Королева Єлизавета II і батько принцеси Діани / © Associated Press

Ансамбль королеви створив британський дизайнер Ієн Томас. Він був одним із улюблених дизайнерів Єлизавети II у 1960–1980-х роках і також створив для неї багато офіційних образів, а також вечірніх суконь.

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Модні ескізи надсилалися клієнтам для затвердження та внесення зауважень. Дизайни для членів королівської родини часто мали відповідати вимогам королівського протоколу та бути доречними для офіційної події такого рівня.

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На ньому від руки написано: «Для Її Величності Королеви. До весілля принца Чарльза».

Ескіз ансамблю для королеви / © Getty Images

Зберігся навіть його оригінальний малюнок, який нині входить до колекції Historic Royal Palaces. На ньому видно деталі ансамблю, зокрема фасон сукні, пальта та капелюшка.

Для урочистості королева обрала: світло-блакитну сукню з короткими рукавами та поясом, пальто в тон зі складками, капелюшок, оздоблений невеличкими шовковими квітами, а також сумку і білі високі рукавички.

Королева Єлизавета з молодятами і чоловіком на балконі / © Associated Press

Завершальними елементами луку стали брошка Williamson Pink Diamond Brooch — одна з найвідоміших коштовностей її колекції, адже виконана у вигляді квітки і прикрашена великим рожевим діамантом. Також у образі були намисто з перлин і сережками.

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Королева Єлизавета з молодятами на балконі / © Associated Press

Перш ніж заснувати власний бренд і Дім високої моди, Ієн Томас протягом 17 років працював помічником видатного британського модельєра Нормана Гартнелла, який найбільше відомий тим, що створив весільну та коронаційну сукні королеви Єлизавети II. Він працював із королевою Єлизаветою II понад 20 років і створив чимало її найвідоміших образів, а також одягав інших членів королівської родини.

Як повідомляє Google Arts & Culture, за повідомленнями сучасників, королева високо цінувала стриману та вишукану елегантність Томаса. Їх також об’єднувала спільна пристрасть до коней і кінних перегонів. 1973 року Ієн Томас був вшанований Королівським ордером (Royal Warrant) як офіційний кравець королівського двору.

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