Вагітна Наталі Портман у сорочці на голе тіло показала чималий животик і натякнула на стать третьої дитини

Наталі Портман / © Associated Press

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Американська акторка Наталі Портман показала чималий округлий животик та натякнула на стать третьої дитини.

Незабаром зірка Голлівуду стане багатодітною матусею. Артистка вагітна третьою дитиною від свого бойфренда, французького продюсера Тангі Детабля. А це ж знаменитість знялась у тематичному фотосеті та вже поділилась його результатом.

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Наталі Портман у своєму Instagram опублікувала кадр, на якому постала в сорочці на голе тіло. На фото 45-річна акторка демонструвала свій помітно округлий животик. До речі, зірка також натякнула на дату пологів. Знаменитість запевнила, що маля ось-ось з’явиться на світ.

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«Рахуємо дні до нашої зустрічі з тобою», — коротко підписала світлину артистка.

Наталі Портман / © instagram.com/natalieportman

До речі, користувачі припустили, що Наталі Портман натякнула на стать третьої дитини. Річ у тім, що у підписі до фото акторка залишила смайлик у вигляді сердечка рожевого кольору. Фани зірки припускають, що в неї народиться донечка.

Зазначимо, Наталі Портман вже виховує сина Алефа та доньку Амалію, яких народила у шлюбі з французьким танцівником Бенжаменом Мільп’є. Від весни 2025 року артистка зустрічається з Тангі Детаблем. Навесні 2026-го акторка оголосила про вагітність.

Нагадаємо, нещодавно поширились чутки, що соліст гурту «Машина времени» Андрій Макаревич стане батьком уп’яте. Дружина музиканта нібито вагітна.

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