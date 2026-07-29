Суд / © pixabay.com

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Колишнього IT-консультанта Збройних сил Швеції, якого суд визнав винним у спробі шпигунства на користь Росії, направили на примусове психіатричне лікування замість ув’язнення. Таке рішення ухвалив суд Стокгольма після того, як судово-психіатрична експертиза встановила у 34-річного чоловіка тяжкий психічний розлад.

Про це повідомляє видання The Copenhagen Post.

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За даними прокуратури, восени 2025 року обвинувачений вирушив до Москви, де встановив контакти з представниками ФСБ та ГРУ. Слідство стверджує, що в обмін на секретну інформацію він прагнув отримати захист і громадянство Російської Федерації.

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Як зазначає видання, для підготовки звернення до російських спецслужб чоловік використав нейромережу Claude. Документ мав назву «Прохання про надання військового захисту через канал ГРУ» (Petition for Military Protection via GRU Pathway).

Під час триденного судового процесу, який переважно проходив у закритому режимі, обвинувачений не визнав своєї вини.

За інформацією The Copenhagen Post, засуджений працював IT-консультантом у Збройних силах Швеції у 2018-2022 роках. Після звільнення зі служби він заснував компанію у сфері кібербезпеки, яка, згідно з публічними документами, планувала спеціалізуватися на наступальних кіберопераціях.

Служба державної безпеки Швеції (СЕПО) окремо розслідує можливу причетність чоловіка до змови з метою скоєння злочину.

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Справа розглядається на тлі посилення уваги Швеції до питань національної безпеки після вступу країни до НАТО. Російські спецслужби шведська влада називає головною загрозою для національної безпеки країни.

Нагадаємо, кампанія російських спецслужб із зухвалого зриву оборонних постачань Києву набирає обертів: цього разу мішенню диверсантів та іноземних шпигунів стало стратегічне європейське підприємство, яке виготовляє новітні БпЛА.

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