"Ви — українські повії": у Кракові поляк напав на українок в аеропорту (відео)

«Ви — повії»: в аеропорту Кракова поляк обізвав та напав на українок

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У Польщі не вщухає хвиля побутових та ксенофобських скандалів, спрямованих проти громадян України. Черговий інцидент стався, як зазначається в соцмережах, у міжнародному аеропорту Кракова. Там поляк влаштував публічне цькування українок, а згодом вдарив по телефону, на який знімали його агресію.

Відео інциденту з’явилося у соцмережах.

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На кадрах видно, що поляк ображав українських жінок, які перебували поруч.

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Зокрема, він кричав: «Ви — українські проститутки». Коли одна з дівчат запитала, навіщо він це каже, а інша стала знімати на телефон, поляк вдарив по гаджету, намагаючись вибити його з рук і припинити знімання. Напад він супроводив нецензурними словами на адресу українок.

Українка Анна Гальченко, яка зазнала нападу, на своїй сторінці в Instagram згодом розповіла деталі інциденту.

За її словами, конфлікт стався після рейсу Ryanair FR2589 за маршрутом Краків — Малага.

Анна каже, що вона та її мати зазнали образ і фізичної агресії з боку іншого пасажира після зауваження щодо його поведінки під час польоту.

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Гальченко зазначає, що поляки весь політ поводилися максимально неадекватно, гучно та агресивно.

«Коли моя мама зробила їм зауваження та покликала стюарда, щоб він їх заспокоїв, адже поруч також летіла жінка з маленькою дитиною, вони почали ображати мою маму. Після виходу з літака вони дослівно назвали її "kurwa ukraińska". Після цього вони продовжували ображати її різними словами дорогою через аеропорт. Щойно я втрутилася, в мій бік пролунала фраза: "Jesteś ukraińską prostytutką". Коли вони побачили, що я почала їх знімати, то почали бити мене по руці та телефону», — розповіла українка.

Наразі невідомо, чи затримали агресивного чоловіка після зафіксованого на відео нападу.

Нагадаємо, у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

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Раніше агресивні поляки побили молоду пару з України через зауваження про чергу, почувши її український акцент.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою.

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