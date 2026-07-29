Напади на українців у Польщі: Туск вимагає від Навроцького негайної реакції

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск знову закликав президента Кароля Навроцького відреагувати на хвилю насильства на національному ґрунті. Зокрема, напади на громадян України.

Про це очільник польського уряду заявив під час прескоференції, повідомляє «Укрінформ».

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«Поки що відповіддю президента на мій заклик є мовчання», — наголосив прем’єр.

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За словами Туска, мовчання президента в цій ситуації негативно позначається на репутації Польщі, яку «створювали десятиліттями важкої праці», та ще й становить загрозу для ключових національних інтересів. Саме тому він закликав не лише Навроцького та інших польських лідерів, що відповідальні за ситуацію в країні, однозначно засудити будь-які прояви насильства.

Прем’єр також заявив, що очікує від президента чіткої позиції щодо останніх випадків проявів агресії на національному ґрунті. Туск зауважив, глава держави раніше позитивно висловлювався про так звані «шляхетні чоловічі поєдинки» у контексті сутичок футбольних хуліганів, а тому тепер має однозначно відреагувати на хвилю насильства.

«Я очікую, що президент дуже чітко проведе межу і скаже: „Стоп“. Не існує жодного алібі чи виправдання для таких актів насильства», — заявив прем’єр.

Окрім цього, Туск згадав заяви лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського про створення загонів самооборони, а також скандальні слова праворадикального активіста Роберта Бонкевича про «виривання бур’янів із польської землі».

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Прем’єр також звернув увагу, що один із учасників нападу на пару українців у Вроцлаві позиціонував себе в соціальних мережах як «захисник польського кордону».

«Я нікого не мушу переконувати, хто на польській політичній сцені є речником середовищ, які пишаються насильством. Час із цим покінчити, тому що це насильство поширюється», — наголосив Туск.

Як повідомлялося, Туск різко відреагував на напад на українців у Вроцлаві. З його слів, «бандити, хулігани та ця патологія насильства набули сміливості та зухвалості». Тоді ж Туск також звернувся до президента Навроцького і наголосив на необхідності «оголосити війну насильству».

Нагадаємо, днями в одному з магазинів польського Вроцлава жорстоко побили українську пару. Постраждалі дістали серйозні травми. Зокрема, дівчині медики накладали шви. Після розголосу в Мережі Генконсульство України зробило різку заяву та заявило, що в сусідній країні почастішали випадки насильства та агресії.

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Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 506 У Польщі побили українську пару через акцент

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