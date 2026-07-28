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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

"Сказали — іди на війну": стали відомі нові подробиці кривавого нападу на українців у Польщі

У Польщі чоловіки жорстоко побили молоду пару з України. Підозрюваних уже затримали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Вроцлаві побили двох українців

У Вроцлаві побили двох українців / © ТСН

У Вроцлаві жорстоко побили двох молодих українців. Потерпілі розповіли, що все почалось після того, як чоловік намагався без черги заплатити у магазині.

Про це пише польське видання fakt.pl.

Двоє поляків кулаками та електрошокером накинулися на пару молодих українців. У розмові з TVN24 20-річна Анастасія та 21-річний Максим розповіли про причини конфлікту. Як розповіла українка, все почалося трохи раніше в магазині, коли вона стояла в черзі до каси.

«У чергу вліз якийсь чоловік. Він стояв позаду, а потім обійшов мене в черзі. Я поклала свої покупки на касу, і касирка спочатку обслужила мене, а потім його. Я сказала йому, що так не робиться і що тут черга. Потім його приятель почав мене ображати, і на вулиці все й почалося. Спочатку один із них вдарив мого хлопця, а через хвилину я отримала по обличчю від іншого. Мене вдарили, мабуть, чотири рази, востаннє — коли мій хлопець уже лежав на землі, а я намагалася його підняти, бо ще троє людей продовжували його бити», — розповіла молода жінка.

«Цим хлопцям щось не сподобалося, вони підійшли до моєї машини. Почали ображати дівчину, а мені сказали: „Іди на війну“ і так далі. Це ксенофобія», — заявив у ефірі TVN24 Максим.

Уже затримано двох осіб. Як описала «Gazeta Wyborcza», у розшуку одного з них допоміг один нюанс — бинт на лівій нозі. Затримані — 27-річний та 45-річний чоловіки. Один із них — Адам С., на прізвисько «Цицу» із кримінальним минулим, сьогодні — боксер, що б’ється голими кулаками. Другий — псевдоуболівальник, який виступає в ММА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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