Часник не сохнутиме до нового врожаю: цим методом зберігання користуються в усьому світі

Як правильно зберігати часник / © Pixabay

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Часник є одним із найпопулярніших овочів, проте далеко не всім вдається зберегти його до нового врожаю. Уже через кілька місяців головки висихають, зморщуються, починають проростати або вкриваються пліснявою. Насправді існує перевірений спосіб зберігання, який використовують у різних країнах світу. Він не передбачає складних маніпуляцій, зате дозволяє надовго зберегти соковитість, аромат і смак часнику.

Чому часник швидко висихає

Основна причина псування часнику — неправильні умови зберігання. Якщо повітря надто сухе, зубчики поступово втрачають вологу. За високої температури вони починають проростати, а надмірна вологість сприяє появі цвілі та гнилі.

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Часто господині залишають часник біля плити, на сонячному підвіконні або в поліетиленових пакетах, де він швидко псується.

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Метод зберігання, яким користуються в усьому світі

Один із найефективніших способів — зберігати головки часнику в сітчастих мішечках або плетених кошиках у прохолодному, темному й добре провітрюваному місці. Саме так його традиційно зберігають у багатьох країнах Європи та Азії.

Секрет полягає у постійній циркуляції повітря. Завдяки цьому зайва волога не накопичується, а головки не пересихають так швидко. Найкраще підійдуть:

плетені кошики;

полотняні чи лляні мішечки;

овочеві сітки;

спеціальні підвісні кошики.

Яка температура вважається ідеальною для зберігання часнику

Фахівці радять підтримувати температуру від +2 до +8 °C або ж стабільні +15…+18 °C, якщо йдеться про сухе приміщення. Не менш важливо уникати різких перепадів температури.

Вологість повітря має бути помірною — приблизно 60-70%. Саме за таких умов часник найдовше залишається пружним.

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Чи можна зберігати часник у холодильнику

Багато хто вважає холодильник найкращим місцем для овочів, однак із часником усе трохи складніше. Якщо покласти його у відділення для овочів без належної вентиляції, через підвищену вологість він може швидше прорости або почати псуватися.

Якщо ж іншого місця немає, краще використовувати паперовий пакет або контейнер із вентиляційними отворами.

Як підготувати часник до тривалого зберігання

Щоб урожай пролежав максимально довго, його потрібно правильно висушити.

Після викопування головки залишають у сухому затіненому місці приблизно на два тижні. За цей час зовнішні лусочки повністю висихають і створюють природний захисний шар. Перед закладанням на зберігання варто:

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перебрати головки;

відкласти пошкоджені екземпляри;

не очищати зубчики від захисної луски;

залишити шийку довжиною кілька сантиметрів.

Яких помилок слід уникати

Найчастіше часник псується саме через неправильне зберігання. Не рекомендується:

класти його в герметичні пластикові пакети;

залишати під прямими сонячними променями;

тримати поруч із батареями чи плитою;

зберігати разом із дуже вологими овочами.

Також бажано періодично переглядати запаси й одразу прибирати головки, які почали псуватися.

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