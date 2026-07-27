Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 28 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,85 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,07 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).

Наприкінці липня та на початку серпня різкого стрибка курсу долара в Україні не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, Нацбанк і надалі стримуватиме коливання, а курс залишатиметься в межах 44,60–45,00 грн за долар на міжбанку та 44,80–45,00 грн на готівковому ринку. Основними ризиками для валютного ринку залишаються війна та світові ціни на нафтопродукти, однак передумов для різкого зростання курсу наразі немає.

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