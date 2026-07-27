На донатах для України ексчиновник МЗС міг привласнити понад 37 млн грн: НАБУ розкрило деталі справи

МЗС України

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Правоохоронці викрили схему на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, який разом зі спільниками вкрав понад 37 мільйонів гривень донатів для України.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

За даними слідства, організатором схеми був колишній держсекретар МЗС, який обіймав посаду у 2020–2024 роках. Він залучив до справи підлеглих та знайомих, щоб забрати собі гроші іноземних донорів, призначені для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення.

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Зазначається, що схема працювала через підконтрольну громадську організацію. Тодішній держсекретар МЗС переконував іноземних донорів та українських дипломатів за кордоном перераховувати гроші саме на рахунок цієї ГО. Як встановила експертиза, ці кошти офіційно вважалися бюджетними грошима МЗС.

Повідомляється, аби створити видимість легальної діяльності, зловмисники виготовляли підроблені листи та підписували грантові угоди з неправдивими даними. Надалі кошти перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, після чого виводили через конвертаційні центри у готівку та розподіляли між собою.

«Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину)», — зазначили у НАБУ.

Наразі у справі фігурують четверо підозрюваних:

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колишній державний секретар МЗС України (2020–2024 рр.) — організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який є чинним дипломатом;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер громадської організації.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, колишній посол на Кіпрі Ніжинський заявив про корупційні потоки, міністерство заявило про «потік свідомості» і стверджує, що дипломатом керує «мотив помсти».

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