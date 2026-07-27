Фрукти на ринку / © iStock

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У бананах в порівннянні з минулим століття вміст вітаміну А знизився на 57,4%, у лимонах вміст вітаміну С став меншим на 31,2%, а в моркві кальцію — на 27%. З роками частина продуктів втратили свою цінність

Ці дані наведено в огляді досліджень про поживну якість харчів, опублікованому в журналі Foods. Його автори зібрали попередні роботи та таблиці складу продуктів, зокрема дані Міністерства сільського господарства США.

У самій таблиці зміни відрізнялися залежно від культури та нутрієнту. Наприклад, для крес-салату за цей період вказано зниження вмісту заліза на 88,2%, для листової капусти — на 81%, для цвітної капусти — на 60%, а для цибулі — на 56%.

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Огляд також згадує, що мінеральний склад пшениці у порівнянні з серединою XX століття міг зменшитися на 20–30%. Однак, варто зазначити, що це не є даними постійного моніторингу кожного сорту чи господарства і не дає підстав називати всі сучасні продукти «порожніми».

Чому продукти втратити поживність

Автори огляду називають кілька можливих чинників: селекцію високоврожайних сортів, так званий ефект розведення поживних речовин за більшого врожаю, незбалансоване внесення мінеральних добрив, зміни ґрунтової біорізноманітності та підвищення концентрації CO₂.

Однак, слід зазначити, що ці історичні таблиці складу продуктів не враховують усіх відмінностей між сортами, ґрунтами, кліматом і методами вимірювання. Тому відсотки зниження користі не стосуються абсолютно всіх фруктів та овочів, але точно показують тренд до зниження .користі

Чи врятує фрукті та овочі регенеративне землеробство

Як пише The Guardian у зразках із регенеративних господарств вміст заліза був до 22 разів вищим, а селену в сушеному — у вісім разів вищим, ніж у зразках із традиційних господарств.

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Дослідниця, яка працює з командою Університету Лінкольна, Франческа Бркіч пояснила, чому органічне виробництво взяли за мінімальний базовий рівень.

«Органічне землеробство мало стати нашим мінімальним базовим рівнем, оскільки регенеративне землеробство не має сертифікованого стандарту. Але якщо органічний підхід зосереджується на тому, щоб не робити шкідливого, він не визначає, що саме ви робите корисного», — зазначила вона

Щодо регенеративного землеробства, то воно не має єдиного універсального визначення. У згаданому дослідженні до таких практик відносили покривні культури, випасання тварин, відмову від оранки та від інсектицидів чи інших пестицидів.

Водночас огляд дослідника Кена Гіллера та його колег 2021 року застерігає, що практики, які називають регенеративними, не всюди дають заявлені результати: вони залежать від місцевих умов, а деякі підходи застосовують без належного врахування контексту. Раніші огляди британських і французьких регуляторів також фіксували фіксували невеликі, мінливі або в окремих випадках статистично незначущі відмінності між органічними та традиційними продуктами. Тому єдиний правильний шлях, як врятувати фрукти та овочі від втрати користі вчені досі не знайшли.

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Редакція ТСН.ua наголошує, що історичні порівняння не є причиною відмовлятися від овочів і фруктів або самостійно починати приймати добавки. Важливим лишається різноманітний раціон, а на поживність продуктів впливають не лише спосіб вирощування, а й сорт та зберігання.

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