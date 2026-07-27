Блогер Ніколас Карма вперше показав зсередини свою розкішну квартиру у Львові, на яку сам заробив

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки відео в Tik Tok, показав свою квартиру зсередини.

Рік тому зірка Мережі придбав житло у Львові. У квартирі були лише голі стіни, тож Ніколас Карма розпочав ремонт. Загалом, житло протягом року доводили до ладу. І ось нарешті блогер вперше показав, який вигляд його квартира має зсередини після ремонту.

«Рік очікувань, і ремонт у моїй квартирі готовий. Я пишаюся собою, пишаюся тим наївним хлопцем 15-річної давності, який вірив у себе та свої мрії. Абсолютно все, що я маю — квартира, ремонт та навіть машина — зароблені чесно, без зв’язків, багатих батьків чи продюсерів», — говорить блогер.

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Ніколас Карма купив квартиру за власні кошти, які заробив завдяки блогерству. Зірка Мережі неабияк цим пишається. Окрім того, блогер наголосив, що веде блог чесно та не береться за реклами, що не відповідають його цінностям. Тож, він переконаний, що у квартирі йому житиметься спокійно.

«Ви не уявляєте, скільки спокус бігає в тому ж блогерстві і які шалені гроші дехто готовий платити за рекламу різних азартних ігор. Але завдяки принципам і совісті стіни у моїй квартирі точно не плакатимуть сльозами обманутих людей, не давитимуть морально і спатиметься тут спокійно», — зазначив блогер.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Даша Кацуріна переїхала до нової квартири. Вона вже показала, який вигляд її житло має зсередини.

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