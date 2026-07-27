Музиканта-військового звинуватили в домаганнях: він зробив заяву, якою обурив Денисенко й інших

Андрій Бармалій (Мартиненко), Наталка Денисенко, Павло Ступак

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Український саксофоніст, військовослужбовець Андрій Бармалій (Мартиненко) та продюсер Павло Ступак опинилися в центрі гучного скандалу після публічних звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про інцидент, який, за словами потерпілої, стався 23 липня поблизу столичного кінотеатру «Жовтень», розповіла користувачка Instagram з ніком lina.somnia, справжнє ім’я якої Аліна Галицька. Дівчина заявила, що чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дозволяли собі сексуалізовані висловлювання, а Бармалій, за її словами, також порушив її особисті кордони фізичними діями. Зокрема, «стиснув геніталії» 22-річної жертви.

Після розголосу обидва чоловіки зв’язалися з дівчиною. Як зазначила авторка допису, Павло Ступак одразу визнав свою провину та перепросив, а через деякий час зробив це публічно в Instagram. Натомість Андрій Бармалій спершу повідомив, що не пам’ятає подій того вечора, і вигадував спроби віджартуватися.

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Допис Аліни Галицької / © instagram.com/lina.somnia

Сториз Павла Ступака

Згодом Бармалій усе ж записав відеозвернення, у якому визнав свою неприйнятну поведінку та перепросив за скоєне. Щоправда, робив це з телефоном у руках, де мав прописаний заздалегідь текст. Це він пояснив тим, що йому буцімто «важко сказати це все без підготовки».

«Я поводився неприйнятно. Був у стані алкогольного сп’яніння й дозволив собі грубі сексуалізовані висловлювання та недоречну фізичну поведінку щодо Аліни Галицької. Я порушив її особисті межі та поставив у принизливе, небезпечне становище. Коли Аліна звернулася до мене, я не усвідомив серйозності того, що сталося. Моя перша реакція була неправильною. Прошу вибачення. Прийму рішення командування та всі наслідки своїх вчинків», — заявив музикант, який торік долучився до лав ЗСУ.

Андрій Бармалій / © instagram.com/andrii_barmalii

На інцидент уже відреагували Культурні сили, до яких входить Бармалій. В організації наголосили, що така поведінка суперечить їхнім цінностям, перепросили у потерпілої та повідомили, що щодо військового буде застосовано дисциплінарні заходи.

Водночас музична спільнота FUSION JAMS заявила про припинення резидентства Андрія Бармалія й те, що Павла Ступака більше не допускатимуть до своїх заходів.

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Попри публічні вибачення, чимало користувачів Мережі вважають їх недостатніми. До обговорення долучилася й українська акторка Наталка Денисенко, яка заявила, що подібні випадки не повинні завершуватися лише вибаченнями й неочікувано пригадала схожий інцидент зі свого життя.

Андрій Бармалій — коментар Наталки Денисенко

«Я вважаю, що таких публічних вибачень замало. Ви маєте відповісти за моральну травму по закону. Тобто будь-який чоловік може публічно ображати жінку в стані алкогольного сп’яніння, а потім просто записати відео з вибаченнями? Для мене це знайома ситуація… Маєте відповідати на законному рівні», — написала Денисенко.

Наразі інформації про звернення потерпілої до правоохоронних органів немає. Водночас історія продовжує активно обговорюватися в українській культурній спільноті та соцмережах. Зокрема, низка зірок стала на захист 22-річної Аліни.

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