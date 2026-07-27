Лікарка назвала "суперсилу" 2% населення Землі: яке генетичне прокляття за нею ховається

Руда дівчинка / © Pexels

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Близько 2% населення планети володіють генетичною особливістю, яку фахівці порівнюють зі справжньою суперсилою. Однак, за словами лікарки, такий феномен має серйозний мінус, пов’язаний із впливом сонячного світла.

Про це пише Lad Bible.

Виявляється, деякі люди справді можуть похвалитися своєрідною «суперсилою». Щоправда, йдеться не про рідкісну здатність, яка трапляється в одного на трильйон, а про особливість, характерну приблизно для 2% населення світу.

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Про цю незвичайну властивість докторка Сташа Гоміна розповіла Стівену Бартлетту під час його популярного подкасту Diary of a CEO. Насправді вона може стосуватися когось із ваших знайомих або друзів.

Серед людей із цією особливістю є й чимало знаменитостей. Зокрема, ген рудого волосся мають музикант Ед Ширан, принц Гаррі та акторка Ліндсі Лохан. Так, йдеться саме про руде волосся. Його цілком можна назвати суперсилою, хоча, мабуть, це одна з небагатьох суперздібностей, через яку людину можуть дражнити у школі.

«Меланін — це пігмент, який люди мають у шкірі. Цей меланін поглинає енергію, він потрібен для того, щоб захищати вас від надмірного впливу сонячного світла та шкідливого впливу на ДНК вашої шкіри», — пояснила під час розмови лікарка.

«Ген рудого волосся зазвичай пов’язаний із веснянками, а це означає, що лише невеликі ділянки шкіри містять меланін. Ген рудого волосся виник на далекій півночі — у вікінгів та Шотландії. У тих місцях не так багато сонячного світла. Це означає, що там зник блокатор речовини, яка накопичувала цю енергію, і люди, що жили в дуже похмурому кліматі, отримали можливість виробляти вітамін D«, — розповіла Гоміна.

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Бартлетт уточнив: «Тож руді люди насправді мають певну суперсилу, коли йдеться про їхні стосунки із сонцем?»

«Якщо ви візьмете всіх шотландців і поселите їх у Техасі чи Оклахомі, вони опиняться в середовищі з дуже високим рівнем сонячного випромінювання. Влітку там дуже спекотно, і вони не можуть переносити таку кількість сонця«, — відповіла докторка.

Тож наступного разу, коли хтось зверне увагу на ваше руде волосся, ви можете розповісти про його незвичайну особливість. Адже навіть якщо така «суперсила» ускладнює відпочинок у сонячних країнах, вона все одно залишається досить унікальною рисою.

До слова, аналіз тисяч зразків давньої та сучасної ДНК показав, що після появи сільського господарства еволюція людини прискорилася, а природний добір вплинув на сотні генів. Зокрема, гени рудого волосся та світлої шкіри поширилися завдяки адаптації до дефіциту сонячного світла та кращому синтезу вітаміну D. Водночас зросла частота деяких генів, пов’язаних із ризиком хвороб (наприклад, діабету, целіакії чи артриту), оскільки в минулому вони могли давати еволюційну перевагу, зокрема допомагаючи протистояти інфекціям.

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