«Наш номер один»: Розі Гантінгтон-Вайтлі привітала свого коханого Джейсона Стейтема з 59-річчям

Розі Хантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Хантінгтон-Вайтлі — присвятила публікацію своєму коханому, голлівудському акторові Джейсону Стейтему, який відсвяткував 59-й день народження.

На фото пара позувала на яхті. Розі була одягнена в молочну сатинову сукню з мереживом, а Джейсон — у лляний костюм із шортами. Вони позували обійнявшись.

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

«З днем народження, наша улюблена людина! Наш номер один. Людина-екшн, яка вміє все. Стоїть на своєму. Змушує нас сміятися. Захищає нас. Наше щоденне натхнення. Ми любимо тебе всім серцем. Назавжди і завжди», — написала модель під публікацією.

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Також на одному зі знімків Стейтем зазнумкований разом із їхніми спільними дітьми — 9-річним сином Джеком Оскаром та 4-річною донькою Ізабеллою Джеймс.

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, що раніше Джейсон Стейтем з’явився разом із Розі Гантінгтон-Вайтлі на світському заході.

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