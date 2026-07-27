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- Шоу-бізнес
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«Наш номер один»: Розі Гантінгтон-Вайтлі привітала свого коханого Джейсона Стейтема з 59-річчям
26 липня відомий актор святкував день народження
39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Хантінгтон-Вайтлі — присвятила публікацію своєму коханому, голлівудському акторові Джейсону Стейтему, який відсвяткував 59-й день народження.
На фото пара позувала на яхті. Розі була одягнена в молочну сатинову сукню з мереживом, а Джейсон — у лляний костюм із шортами. Вони позували обійнявшись.
«З днем народження, наша улюблена людина! Наш номер один. Людина-екшн, яка вміє все. Стоїть на своєму. Змушує нас сміятися. Захищає нас. Наше щоденне натхнення. Ми любимо тебе всім серцем. Назавжди і завжди», — написала модель під публікацією.
Також на одному зі знімків Стейтем зазнумкований разом із їхніми спільними дітьми — 9-річним сином Джеком Оскаром та 4-річною донькою Ізабеллою Джеймс.
Нагадаємо, що раніше Джейсон Стейтем з’явився разом із Розі Гантінгтон-Вайтлі на світському заході.