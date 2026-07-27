ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

«Наш номер один»: Розі Гантінгтон-Вайтлі привітала свого коханого Джейсона Стейтема з 59-річчям

26 липня відомий актор святкував день народження

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Розі Хантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Хантінгтон-Вайтлі — присвятила публікацію своєму коханому, голлівудському акторові Джейсону Стейтему, який відсвяткував 59-й день народження.

На фото пара позувала на яхті. Розі була одягнена в молочну сатинову сукню з мереживом, а Джейсон — у лляний костюм із шортами. Вони позували обійнявшись.

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

«З днем народження, наша улюблена людина! Наш номер один. Людина-екшн, яка вміє все. Стоїть на своєму. Змушує нас сміятися. Захищає нас. Наше щоденне натхнення. Ми любимо тебе всім серцем. Назавжди і завжди», — написала модель під публікацією.

Також на одному зі знімків Стейтем зазнумкований разом із їхніми спільними дітьми — 9-річним сином Джеком Оскаром та 4-річною донькою Ізабеллою Джеймс.

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, що раніше Джейсон Стейтем з’явився разом із Розі Гантінгтон-Вайтлі на світському заході.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie