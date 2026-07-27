Як нагострити кухонну тертку за 5 хвилин: чотири прості способи, які справді працюють

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З часом навіть якісна кухонна тертка втрачає гостроту: замість того, щоб легко натирати сир чи овочі, вона починає м'яти продукти. Однак, якщо метал не пошкоджений і не вкрився іржею, повернути їй ефективність можна вдома без спеціального обладнання.

Про це пише Radio Club.

Вирівняйте зубці надфілем або викруткою

Часто проблема полягає не лише у затуплених краях, а й у тому, що зубці згинаються всередину. Для цього підійде круглий надфіль або тонка викрутка. Інструмент потрібно вставити в кожен отвір і обережно підняти зубець, повернувши йому початковий кут.

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Скористайтеся звичайною фольгою

Зімніть алюмінієву фольгу в щільну кульку та кілька хвилин потріть нею поверхню тертки в різних напрямках. Цей спосіб допомагає очистити отвори, трохи вирівняти краї та частково повернути гостроту, хоча ефект буде нетривалим.

Наждачний папір — найефективніший варіант

Для якісного результату використовуйте дрібнозернистий наждачний папір (P400 або P600). Скрутіть його в трубочку або обгорніть навколо олівця та обробіть кожен зубець у напрямку різання. Такий метод дозволяє добре заточити ріжучі краї.

Допоможе навіть керамічна чашка

Якщо під рукою немає наждачного паперу, можна використати неглазурований обідок на дні чашки або тарілки. Він працює як точильний камінь — достатньо кілька разів провести ним по гранях тертки знизу вгору.

Після заточування тертку обов'язково потрібно ретельно вимити щіткою з мийним засобом під проточною водою. Це допоможе видалити металевий пил і запобігти появі іржі. Після очищення кухонний інструмент знову буде готовий до використання.

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Раніше йшлося про те, що кожна з чотирьох граней кухонної тертки має своє призначення, хоча більшість людей користується лише однією або двома. Великі отвори підходять для овочів і твердих сирів, дрібні — для часнику, цедри, шоколаду та спецій. Довгі ж прорізи виконують функцію слайсера. Тоді як грань із виступаючими шипами допомагає отримати дуже дрібну стружку або пюре з фруктів, сиру чи шоколаду. Щоб уникнути травм, тертку рекомендують ставити на стійку поверхню, а після використання одразу мити, щоб залишки продуктів не засихали між зубцями.

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