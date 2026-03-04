Як заточити тертку перевіреним способом за три хвилини: впорається будь-хто

Як заточити тертку

Коли тертка затуплюється, вона перестає саме різати продукти. Замість охайних смужок сиру чи овочів ви отримуєте кашоподібну масу, бо тупі леза просто чавлять інгредієнти, вичавлюючи з них увесь сік. Це не тільки псує вигляд страви, а й змінює її смак. Щоб виправити ситуацію за лічені хвилини та не витрачати гроші на нове приладдя, можна скористатися простими домашніми методами заточування.

Метод із використанням фольги та солі

Цей спосіб вважається одним із найшвидших та найдієвіших для механічного заточування кромок. Для процедури вам знадобиться звичайна харчова фольга та кухонна сіль грубого помелу.

Необхідно скласти лист фольги у кілька шарів, щоб утворився щільний квадрат розміром приблизно з долоню. Цей шматок рясно посипають сіллю, після чого починають проводити терткою по поверхні фольги так, ніби ви натираєте моркву чи інші продукти. Важливо дотримуватися звичного напрямку руху — зверху вниз. Поєднання жорсткої структури фольги та абразивних частинок солі дозволяє ефективно зняти мікроналіт і загострити краї отворів. Вже за дві-три хвилини такої роботи інструмент почне працювати значно гостріше.

Як нагострити тертку за допомогою соди

Якщо під рукою не виявилося фольги, гарною альтернативою стане звичайна харчова сода. Хоча вона діє м’якше, її абразивні властивості чудово справляються із жировим нальотом, який часто є головною причиною «тупих» лез.

Для цього соду насипають на вологу губку та ретельно протирають металеву поверхню з обох боків. Після завершення очищення тертку обов’язково потрібно промити під проточною гарячою водою. Критично важливим моментом є ретельне висушування рушником, оскільки залишки вологи провокують появу корозії, що безповоротно псує метал.

Поради від досвідчених кулінарів

Окрім вищезгаданих методів, фахівці часто використовують керамічний посуд для швидкої правки лез. Якщо перевернути звичайну керамічну чашку, то її дно зазвичай має шорсткий край без глазурі. Провівши цим краєм по кожному ряду лез тертки, можна досягти ефекту шліфування, подібного до роботи з дрібнозернистим каменем.

Для підтримки ідеального стану приладдя професіонали рекомендують проводити таку профілактику приблизно раз на місяць. Це не лише заощаджує кошти на купівлі нового інвентарю, а й робить процес приготування їжі легким та естетичним.