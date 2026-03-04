Буковель

Bukovel здобув престижну нагороду від Ukrainian Business Award, отримавши титул «Найкращий всесезонний курорт України». Ця перемога стала важливим визнанням багаторічної роботи команди курорту та підтвердила лідерські позиції Bukovel у сфері туризму й гостинності.

Bukovel — це найбільший всесезонний курорт Східної Європи, який уже понад два десятиліття формує нові стандарти відпочинку в Українських Карпатах. Сьогодні це не лише гірськолижна інфраструктура світового рівня, а й сучасний туристичний простір із розвиненою мережею готелів, ресторанів, SPA-комплексів, сімейних локацій та активностей для гостей будь-якого віку.

Курорт постійно інвестує в розвиток сервісу, безпеки та інновацій: сучасні витяги, професійно підготовлені траси, системи штучного засніження, цифрові сервіси для гостей — усе це створює комфортний та передбачуваний досвід відпочинку. Окрему увагу Bukovel приділяє сімейному туризму та пропонує освітні, спортивні та розважальні програми для дітей і дорослих.

Важливою частиною філософії курорту є сталий розвиток. Bukovel активно впроваджує екологічні практики, програми сортування відходів, енергоефективні рішення, безбар’єрну інфраструктуру та підтримує місцеві громади. Курорт системно працює над тим, щоб туризм у Карпатах був не лише прибутковим, а й відповідальним — із повагою до природи, культури та людей регіону.

«Для нас велика честь, що Bukovel переміг як найкращий всесезонний курорт України. Це визнання — результат щоденної роботи великої команди, нашої любові до Карпат і прагнення створювати сучасний, комфортний та відповідальний курорт європейського рівня. Дякую всім, хто долучається до цього шляху, – попереду ще багато розвитку, змін і перемог», — зазначає Богдан Красавцев, керівник Офісу сталого розвитку.

За роки своєї роботи Bukovel став потужним драйвером економічного розвитку Карпат, створивши тисячі робочих місць та залучивши до активного відпочинку мільйони туристів з України та з-за кордону. Курорт також активно підтримує соціальні ініціативи, культурні проєкти та благодійні програми.

Перемога у Ukrainian Business Award 2025 підтверджує: Bukovel — це не просто курорт, а національний бренд, що уособлює якість, інновації та віру в потенціал українського туризму. Команда Bukovel і надалі працюватиме над розширенням можливостей курорту, підвищенням стандартів сервісу та створенням нових вражень для гостей.

Сьогодні Bukovel — це історія про амбітне бачення, системну працю та любов до Карпат, яка перетворила колись маленьку місцину в гірському регіоні на сучасний туристичний центр і символ туристичного розвитку України.

Уся актуальна інформація про ініціативи зі сталого розвитку Bukovel – за посиланням.