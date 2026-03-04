ТСН у соціальних мережах

Росія пішла на новий прорив кордону у двох місцях: що відомо

ЗСУ завадили російським штурмовикам просунутися на Південно-Слобожанському напрямку.

У вівторок, 3 березня, армія РФ намагалася прорвати державний кордон України на Харківщині та здійснити атаки у напрямку Зибиного та Круглого. Українські сили зірвали спроби просування.

Про це інформує Угрупування об’єднаних сил.

«Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі оприлюднили карту бойових дій на Південно-слобожанському напрямку.

Війна в Україні — останні новини

Плани Кремля на фронті провалюються і на інших напрямках. Зокрема, російські штурмові дії на Костянтинівському напрямку значно зменшилися, тому що противник втратив доступ до супутникового зв’язку Starlink. Це обмежило розвідку окупантів і коригування вогню.

Ба більше, ворог щодня несе шалені втрати. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищили 1 269 500 особового складу. А лише за минулу добу ліквідовано ще 980 окупантів. Окрім людських втрат, ворог втратив додаткові засоби важкої техніки, зокрема танки та артилерійські системи.

