Росія пішла на новий прорив кордону у двох місцях: що відомо
ЗСУ завадили російським штурмовикам просунутися на Південно-Слобожанському напрямку.
У вівторок, 3 березня, армія РФ намагалася прорвати державний кордон України на Харківщині та здійснити атаки у напрямку Зибиного та Круглого. Українські сили зірвали спроби просування.
Про це інформує Угрупування об’єднаних сил.
«Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі оприлюднили карту бойових дій на Південно-слобожанському напрямку.
Війна в Україні — останні новини
Плани Кремля на фронті провалюються і на інших напрямках. Зокрема, російські штурмові дії на Костянтинівському напрямку значно зменшилися, тому що противник втратив доступ до супутникового зв’язку Starlink. Це обмежило розвідку окупантів і коригування вогню.
Ба більше, ворог щодня несе шалені втрати. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищили 1 269 500 особового складу. А лише за минулу добу ліквідовано ще 980 окупантів. Окрім людських втрат, ворог втратив додаткові засоби важкої техніки, зокрема танки та артилерійські системи.