Фронт росіян "паралізувало": військовий розповів, що відбувається на "нулі" і до чого тут Starlink

ЗСУ на фронті / © Associated Press

На Костянтинівському напрямку фіксується загальний спад російських штурмових дій. Зниження наступального потенціалу ворога безпосередньо пов’язане із втратою доступу до систем супутникового зв’язку Starlink, що суттєво обмежило можливості окупантів у веденні розвідки та коригуванні вогню.

Про це розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» (батальйон «Стохід») Віталій П’ясецький в ефірі «Новини.LIVE».

Він повідомив, що порівняно з піковими місяцями, коли росіяни здійснювали інтенсивний тиск на Костянтинівку, наразі активність противника в смузі відповідальності бригади значно знизилася.

За словами військовослужбовця, ключовим фактором цього спаду стали проблеми з комунікацією в армії РФ.

«Це пов’язується з відключенням „Старлінків“ росіянам і неможливістю вести розвідку десь у глибині наших бойових порядків, і, відповідно, коригувати вогонь артилерії», — підкреслив П’ясецький.

Попри загальне зниження інтенсивності боїв, росіяни не відмовляються від спроб просунутися, використовуючи тактику інфільтрації. Крім того, за даними Сил оборони півдня України, останніми тижнями безпосередньо на Костянтинівку були зафіксовані скиди фосфорних боєприпасів, що є фактом застосування хімічної зброї.

Військовий зазначив, що загальний підхід ворога до ведення наступальних дій залишається незмінним протягом тривалого часу.

«Тактика росіян не змінилася насправді протягом того, що відбувалося вже понад рік. Це винятково малі піхотні групи. Вони намагаються інфільтруватися через позиції Сил оборони та накопичитися в укриттях, щоб потім вже проводити активні дії», — пояснив головний сержант.

Через використання ворогом малих груп українським захисникам у попередні дні було складно завдавати масованих ударів по скупченнях живої сили противника. Проте під час локальних спалахів активності Сили оборони ефективно ліквідовують загрозу.

«Протягом вчорашнього дня дійсно було певне загострення, більша кількість цих піхотних груп намагалася інфільтруватися. За вчорашній день силами підрозділів бригади було завдано ворогу 9 безповоротних втрат», — резюмував П’ясецький.

Як Україні вдалося «покласти» зв’язок окупантів

До слова, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про суттєві збої у комунікації російських військ після блокування їхніх терміналів Starlink. За його словами, українська сторона оперативно відреагувала на використання противником супутникового зв’язку та провела перемовини з SpaceX і її керівником Ілон Маск щодо відключення російських пристроїв.

У Міноборони наголошують, що це рішення стало важливим кроком як для захисту цивільних, так і для посилення спроможностей ЗСУ. Зокрема, кількість ворожих «стримів» скоротилася в рази, а можливості перехоплення радіоефіру зросли. У відомстві також працювали над механізмами реєстрації терміналів і створенням антифрод-системи, щоб унеможливити використання західних технологій агресором.

Війна в Україні: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня, втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку. У Генштабі розповіли, скільки росіян вдалося ліквідувати за добу.

Також на Гуляйпільському напрямку українські підрозділи продовжують контратакувальні дії, які вже принесли проміжні результати та дозволили Силам оборони вирівняти лінію фронту на окремих відтинках.

За оцінками військового оглядача Богдана Мирошникова, противник втратив можливість утримувати позиції на західному березі річки Гайчур. Раніше російське командування розглядало ці рубежі як базу для флангового охоплення Оріхова та потенційного наступу в напрямку Вільнянська.

Наразі ці території перебувають під повним контролем Збройних сил України, що дозволило суттєво відсунути лінію бойового зіткнення від небезпечних для української оборони ділянок.