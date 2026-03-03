РФ готує масштабне нарощування сил: Сирський назвав термін збільшення армії окупантів в Україні

Росія не зупиняється і планує новий набір 400 тисяч солдатів / © Олександр Сирський

Реклама

Росія не відмовляється від наступальних планів і готується до подальшої ескалації війни. До кінця 2026 року Кремль має намір додатково залучити понад 400 тисяч контрактників, щоб довести чисельність свого військового контингенту в Україні до 800 тисяч осіб.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з начальником Штабу оборони Збройних сил Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

За словами Сирського, попри значні втрати особового складу та техніки, російське командування не переглядає своїх планів і продовжує нарощувати ресурси для ведення війни. Масштабне доукомплектування армії свідчить про намір Москви затягувати бойові дії та зберігати високий рівень інтенсивності наступальних операцій.

Реклама

Головнокомандувач також поінформував нідерландського колегу про поточну оперативно-стратегічну ситуацію на фронті та наголосив на критичній потребі України у системах протиповітряної оборони та ракетному озброєнні.

Окремо Сирський подякував Нідерландам за послідовну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення РФ ця країна спрямувала на допомогу Україні 20,8 млрд євро, зокрема 750 млн євро — у межах ініціативи PURL для закупівлі американського озброєння.

Нідерланди також відіграють ключову роль у Коаліції винищувачів та вже передали Україні літаки F-16.

За підсумками зустрічі Сирський висловив упевненість у подальшому поглибленні співпраці з партнерами задля зміцнення безпеки європейського простору.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський озвучив показові результати ЗСУ на фронті зими 2025-2026 рр. Протягом трьох місяців українські військові знищили більше окупантів, ніж Кремль зміг залучити до війська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРО УСПІХИ ЗСУ нарешті МОЖНА РОЗПОВІСТИ! ЗСУ повертає ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ

У лютому 2026 року Сили оборони також повернули під контроль більше територій, ніж противник встиг захопити.