Перерахунок пенсій у березні: як самому дізнатися нову суму
Індексація пенсій стартувала. Ммінімальний розмір підвищення становить 100 грн.
Від березня більшість українців отримають оновлені пенсійні виплати завдяки щорічній індексації. Дізнатися суму підвищення можна самостійно за лічені хвилини через Інтернет.
Як це зробити — читайте на ТСН.ua.
Відповідно до постанови уряду від 25 лютого 2026 року №236, пенсійні виплати перерахують із застосуванням коефіцієнта 1,121. Зауважимо, що підвищення торкнеться лише основного розміру пенсії — без урахування доплат, надбавок та інших додаткових виплат.
Документом Кабміну також встановлено межі збільшення: сума надбавки становитиме щонайменше 100 грн і не перевищуватиме 2 595 грн.
Як дізнатися розмір пенсії після індексації?
Перевірити оновлений розмір пенсії після індексації можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно:
зайти на сайт порталу,
натиснути «Вхід» у правому верхньому куті,
авторизуватися зручним способом — за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID або скориставшись «Дія.Підписом»,
після входу слід обрати розділ «Моя пенсія» в меню ліворуч — там буде відображено новий розмір виплати, що діятиме від 1 березня.
Індексація пенсій 2026 — що відомо
Нагадаємо, у березні 2026 року більшість українських пенсіонерів отримають індексацію виплат на 12,1%. Паралельно діють вікові надбавки: 65-річні з повним стажем мають отримувати не менше 3458,8 грн, а пенсіонери від 70 років отримають автоматичні доплати від 300 до 570 грн залежно від віку.
Хто не отримає підвищення?
Отримувачі спецпенсій (судді, прокурори).
Пенсіонери з виплатами понад 25 950 грн (крім військових).
Особи зі стажем менше 15 років (отримують соцдопомогу).
Ті, хто вийшов на пенсію протягом 2023 — 2025 років (їм додадуть лише по 100 грн).