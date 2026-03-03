Перерахунок пенсій у березні: як самому дізнатися нову суму

Пенсія / © ТСН.ua

Від березня більшість українців отримають оновлені пенсійні виплати завдяки щорічній індексації. Дізнатися суму підвищення можна самостійно за лічені хвилини через Інтернет.

Як це зробити — читайте на ТСН.ua.

Відповідно до постанови уряду від 25 лютого 2026 року №236, пенсійні виплати перерахують із застосуванням коефіцієнта 1,121. Зауважимо, що підвищення торкнеться лише основного розміру пенсії — без урахування доплат, надбавок та інших додаткових виплат.

Документом Кабміну також встановлено межі збільшення: сума надбавки становитиме щонайменше 100 грн і не перевищуватиме 2 595 грн.

Як дізнатися розмір пенсії після індексації?

Перевірити оновлений розмір пенсії після індексації можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

зайти на сайт порталу,

натиснути «Вхід» у правому верхньому куті,

авторизуватися зручним способом — за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID або скориставшись «Дія.Підписом»,

після входу слід обрати розділ «Моя пенсія» в меню ліворуч — там буде відображено новий розмір виплати, що діятиме від 1 березня.

Індексація пенсій 2026 — що відомо

Нагадаємо, у березні 2026 року більшість українських пенсіонерів отримають індексацію виплат на 12,1%. Паралельно діють вікові надбавки: 65-річні з повним стажем мають отримувати не менше 3458,8 грн, а пенсіонери від 70 років отримають автоматичні доплати від 300 до 570 грн залежно від віку.

Хто не отримає підвищення?