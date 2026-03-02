Березнева індексація пенсій: чи підвищать виплати тим, хто оформив їх 2026 року

Індексація пенсій

Чи підвищать пенсій тим, хто став пенсіонером 2026 року

Від 1 березня 2026 року в Україні стартує автоматичний перерахунок пенсій. Основна умова для отримання надбавки — виплата має бути призначена не пізніше 31 грудня 2025 року. Ті пенсіонери, які оформили вихід на відпочинок уже у 2026 році, цього разу підвищення не отримають, повідомляє Пенсійний фонд України. «Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 236 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році“, що визначає порядок проведення індексації з 1 березня 2026 року. Постанова передбачає індексацію пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно«, — йдеться в повідомленні.

Як розраховується новий показник середньої зарплати

У формулі розрахунку пенсії ключовим елементом є середня заробітна плата по країні. Оскільки стаж та особистий коефіцієнт людини зазвичай не змінюються після виходу на відпочинок, єдиним способом збільшити виплату є «осучаснення» цього показника. Це дозволяє підтягнути пенсії, призначені багато років тому, до рівня сучасних цін та доходів у державі.

Для обчислення розміру пенсії показник середньої заробітної плати збільшується на коефіцієнт 1,121. Тепер він становить 9 992,40 грн. Ця сума є результатом послідовного множення бази 2017 року (3 764,40 грн) на всі щорічні коефіцієнти:

1,17 (2019)

1,11 (2020)

1,11 (2021)

1,14 (2022)

1,197 (2023)

1,076 (2024)

1,115 (2025)

1,121 (2026)

Для тих страхових пенсій, які не підпадають під загальні правила підвищення, держава встановив окремі показники перерахунку. Їхній розмір залежить від того, в якому році людина вийшла на заслужений відпочинок.

Ось як це виглядає в оновленому списку:

Для пенсій, оформлених у 2021 та 2022 роках, виплата зросте на коефіцієнт 1,061.

Для виплат, призначених у 2023 році, діятиме показник 1,048.

Для тих, хто став пенсіонером у 2024 році, передбачено коефіцієнт 1,036.

Для пенсій, що були призначені у 2025 році, застосують найменший показник — 1,024.

Такий підхід дозволяє поступово підтягувати суми виплат для тих, хто завершив трудову діяльність нещодавно, враховуючи інфляцію за конкретні роки

Хто отримує пенсії, підвищені на коефіцієнт 1,121

Цей показник застосовується для перерахунку:

Військових пенсій (вислуга років, інвалідність, втрата годувальника).

Мінімальних військових та чорнобильських пенсій по інвалідності.

Пенсій за особливі заслуги перед Україною для борців за незалежність.

Виплат держслужбовцям, науковцям, народним депутатам та працівникам місцевого самоврядування.

Гарантовані мінімальні розміри пенсій

Уряд встановив нові межі, нижче яких пенсія бути не може:

4 213 грн для непрацюючих осіб 65+ з повним стажем (30 років жінки / 35 років чоловіки), а також для осіб 80+ зі стажем 20/25 років.

4 050 грн для пенсіонерів від 70 до 80 років із повним стажем.

3 725 грн для осіб до 70 років із повним стажем та осіб з інвалідністю I групи.

3 406 грн для інших непрацюючих пенсіонерів.

Перерахунок відбувається автоматично за матеріалами пенсійних справ у Пенсійному фонді України. Звертатися особисто не потрібно.