У Мукачеві затримали кримінального авторитета "Москаля" з арсеналом зброї: деталі та фото

Поліцейські затримали жителя Закарпаття, який зберігав великий арсенал зброї / © Національна поліція Закарпатської області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці Закарпаття затримали 52-річного Андрія Суворіна, відомого у кримінальних колах як «Москаль». Під час обшуків у колишнього помічника нардепа Михайла Ланя вилучили гранатомети, автомати та понад 1300 набоїв.

Про це повідомили поліція Закарпатської області та журналіст, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Затримання чоловіка з арсеналом зброї на Закарпатті

Поліцейські затримали 52-річного жителя села Ключарки Мукачівського району за підозрою у вчиненні злочину. За версією правоохоронців, чоловік незаконно зберігав великий арсенал зброї та спеціально орендував для цього гараж.

Реклама

Поліцейські провели низку обшуків у помешканні фігуранту, в орендованих гаражах і в його транспорті.

У результаті вилучено:

ручний протитанковий гранатомет із пострілами та пороховими зарядами,

автомати АК-74 і АКМС,

пістолет-кулемет Шпагіна,

чотири бойові гранати із запалами,

дві гвинтівки з оптичними прицілами,

два пістолети з магазинами (частина була споряджена набоями),

14 автоматних магазинів (п’ять із них споряджені),

барабанний магазин,

комплектувальні до автоматичної зброї,

штик-ніж,

шість глушників,

шість ножів (серед них два багнети),

димові шашки,

вибухові пакети,

понад 1300 набоїв різного калібру.

Також правоохоронці вилучили автомобіль Audi A6, мотоцикл і квадроцикл, що належали фігурантові.

Затримання чоловіка з арсеналом зброї на Закарпатті (10 фото) © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області © Національна поліція Закарпатської області

Зброю могли використати для терактів

«Попереджено серйозну загрозу для життя та безпеки громадян: арсенал міг бути використаний для вчинення тяжких злочинів, у тому числі терактів або збройних нападів», — йдеться у заяві поліції.

Реклама

Підозрюваного затримано і слідчі повідомили йому про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Оперативники встановлюють походження та мету зберігання такої кількості вогнепальної зброї. Розслідування триває.

Хто такий Андрій Суворін?

За інформацією Глаголи, йдеться про Андрій Суворін на прізвисько «Москаль».

«У Мукачево затримали кримінального авторитета Андрія Суворіна на прізвисько „Москаль“ — екс-помічника народного депутата Михайла Ланьо», — написав журналіст у Мережі 2 березня.

За його даними, правоохоронці затримали Суворіна ще у п’ятницю, 27 березня. Глагола також повідомив, що під час проведення обшуків у Суворіна вилучили великий арсенал зброї.

Реклама

З відкритих даних відомо, що від 2015 року фігурант був помічником народного депутата Михайла Ланя.

За словами Глаголи, затриманого пов’язують із убитим у грудні 1998 року кримінальним авторитетом Михайлом Токарем на прізвисько «Геша».

Депутат також заявив, що 2 березня суд має обрати Суворіну запобіжний захід.

До слова, торік Нацполіція ліквідувала канали збуту трофейної зброї у трьох областях України. На Київщині військовий із чотирма спільниками наторгували на 800 тис. грн: вилучено автомати, гранати та тисячі набоїв. На Житомирщині боєць пересилав поштою з фронту протитанкові гранатомети та боєприпаси братові для продажу. На Полтавщині затримали трьох рецидивістів, які організували збут гранат і пістолетів-кулеметів.