Як отримати апетитну, хрустку курячу скоринку: без фритюру, за допомогою популярного продукту з кухні

Як зробити хрустку корочку на курці / © pexels.com

Реклама

Кулінарні експерти стверджують: секрет хрусткої скоринки криється в звичайному крохмалі, і його роль у процесі приготування значно важливіша, ніж багато хто уявляє.

Крохмаль діє як тонка захисна плівка — він вбирає надлишкову вологу з поверхні курки та перетворює її на апетитну хрустку оболонку.

Коли курка потрапляє в розігріту духовку або на гарячу сковороду, крохмаль миттєво підсихає, утворюючи своєрідну «панцирну» оболонку, яка зберігає соки всередині.

Реклама

В результаті м’ясо залишається соковитим, а скоринка — апетитно хрусткою. І все це — без глибокого фритюру.

Кулінари зазначають: крохмаль працює значно ефективніше, ніж борошно. Борошно створює щільну, важку корку, тоді як крохмаль дає легку, повітряну та тонку хрустку плівку.

Особливо ефективний картопляний крохмаль — він забезпечує яскравий хрускіт і не темніє надто швидко. Кукурудзяний крохмаль теж підійде, але утворює трохи щільнішу текстуру; його часто використовують в азійській кухні.

Для ідеальної скоринки достатньо обваляти курку в тонкому шарі крохмалю та струсити надлишки, щоб корочка не була занадто товстою. Якщо курка маринована, крохмаль лягає ще краще, щільно прилипаючи до вологого шару та формуючи рівну оболонку.

Реклама

Деякі кухарі додають у крохмаль сіль і спеції — так скоринка стає не лише хрусткою, а й ароматною, підкреслюючи смак страви.

Важливо, щоб олія або духовка були добре розігріті — хрускіт з’являється лише за різкого контакту з високою температурою. Під час смаження на сковороді варто використовувати мінімум олії, адже крохмаль не любить надлишок жиру.