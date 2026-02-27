- Дата публікації
Убивство Портнова: ЗМІ назвали ім’я кілера, підозрюють вихідця з Донеччини
Правоохоронці затримали у місті Гайнсберг підозрюваного у вбивстві Портнова. Поліція не навела деталей про нього. Водночас стало відомо, що він є громадянином України.
Затриманий в Німеччині за підозрою в убивстві ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова є громадянином України з Шахтарська. Іншим співучасником може бути його брат, що, ймовірно, переховується в Росії.
Ім’я підозрюваного в убивстві Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича, «Українська правда» називає з посиланням на джерела в правоохоронних органах у розслідуванні.
За даними журналістів, ім’я затриманого — Олександр Азізович Азізов, і після арешту він відмовився від допомоги українського консульства.
За словами співрозмовників видання, правоохоронці розглядають три основні версії щодо вбивства Портнова: бізнесовий конфлікт, українські політичні мотиви та Російська Федерація.
За даними співрозмовників УП, затриманий Азізов має громадянство України, раніше проживав у Донецьку, а його брат Велі, що зараз переховується в РФ, може бути співучасником. Поліція продовжує шукати третього співучасника, який забезпечив кілерам відхід.
Німеччина розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова
Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова. Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.
У прокуратурі відмовилися надавати деталі справи, пояснивши це тим, що йдеться про міжнародну екстрадиційну процедуру, яка наразі триває.
Також прокуратура не уточнила, до якої країни може бути екстрадований підозрюваний.
Убивство Портнова
У Мадриді 21 травня 2025 року вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.
За даними ЗМІ, 51-річного Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.
25 лютого Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова. Арешт відбувся у місті Гайнсберг, Німеччина, за співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA). Проте прокуратура уточнила, що затримання не проводили співробітники BKA.