Убивство Портнова: ЗМІ назвали ім’я кілера, підозрюють вихідця з Донеччини

Андрій Портнов

Затриманий в Німеччині за підозрою в убивстві ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова є громадянином України з Шахтарська. Іншим співучасником може бути його брат, що, ймовірно, переховується в Росії.

Ім’я підозрюваного в убивстві Андрія Портнова, ексзаступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича, «Українська правда» називає з посиланням на джерела в правоохоронних органах у розслідуванні.

За даними журналістів, ім’я затриманого — Олександр Азізович Азізов, і після арешту він відмовився від допомоги українського консульства.

За словами співрозмовників видання, правоохоронці розглядають три основні версії щодо вбивства Портнова: бізнесовий конфлікт, українські політичні мотиви та Російська Федерація.

Портнова вбили в Іспанії

За даними співрозмовників УП, затриманий Азізов має громадянство України, раніше проживав у Донецьку, а його брат Велі, що зараз переховується в РФ, може бути співучасником. Поліція продовжує шукати третього співучасника, який забезпечив кілерам відхід.

Німеччина розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова

Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова. Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW.

У прокуратурі відмовилися надавати деталі справи, пояснивши це тим, що йдеться про міжнародну екстрадиційну процедуру, яка наразі триває.

Також прокуратура не уточнила, до якої країни може бути екстрадований підозрюваний.

Убивство Портнова

У Мадриді 21 травня 2025 року вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

За даними ЗМІ, 51-річного Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.

25 лютого Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова. Арешт відбувся у місті Гайнсберг, Німеччина, за співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA). Проте прокуратура уточнила, що затримання не проводили співробітники BKA.