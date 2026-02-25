Затримання ймовірного вбивці Андрія Портнова: ким виявився кілер

Ймовірним вбивцею Андрія Портнова виявився виходець з Донеччини / © Getty Images

Ймовірним виконавцем вбивства Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента-втікача Януковича, виявився затриманий у Німеччині громадянин України. Наразі правоохоронці розшукують ще двох його спільників, один з яких переховується на території Росії.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

Деталі затримання та розшук спільників

За інформацією джерел, затриманий чоловік є вихідцем із Донецької області. Слідство встановило, що він діяв не один, а мав принаймні двох спільників, які допомагали в організації та виконанні злочину.

Одним із співучасників виявився рідний брат затриманого кілера. Відомо, що під час збройного нападу на Портнова в Іспанії обидва брати мали при собі вогнепальну зброю.

«Ще один співучасник — брат затриманого, який наразі переховується в Росії. Розшукують і третього співучасника, який забезпечував відхід кілерам», — зазначає видання.

Ким був Портнов та як його вбили

Андрій Портнов був відомим українським юристом та високопосадовцем за часів президентства Віктора Януковича. Його називали «сірим кардиналом» та головним архітектором тогочасної судової реформи. Політика безпосередньо пов’язували зі створенням репресивних диктаторських законів 16 січня 2014 року.

Після втечі Януковича він тривалий час переховувався за кордоном, а у 2021 році потрапив під санкції США через звинувачення у хабарництві та вплив на суди. Хоча 2019 року Портнов повернувся до України, після початку повномасштабного вторгнення Росії він знову таємно виїхав за кордон через Закарпаття.

Життя одіозного експосадовця обірвалося навесні 2025 року в Іспанії. Як повідомлялося, невідомі застрелили Андрія Портнова 21 травня у Мадриді поблизу елітної Американської школи. Нападники відкрили вогонь, коли він перебував за кермом власного автомобіля Mercedes, завдавши йому п’ять вогнепальних поранень, одне з яких у голову виявилося смертельним.