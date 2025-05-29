Вбивство Портнова: Іспанія відмовляється від спільного розслідування з Україною та не віддає його тіло

Вбивство Андрія Портнова / © ТСН

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Іспанські правоохоронці відмовилися створювати ініційовану українською стороною спільну робочу групу з розслідування вбивства тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента-втікача юриста Андрія Портнова.

Про це йдеться у статті «Української правди» «Без суду і слідства». Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?

«Після вбивства Портнова українська сторона одразу виступила з ініціативою створити спільну з іспанськими правоохоронцями групу для розслідування вбивства, але отримала відмову. Річ у тім, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб», — йдеться у статті.

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Опитані УП джерела в такій активності з боку України вбачають дві версії, окрім того, що було вбито українського громадянина.

За однією з них, це бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших ґаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.

За другою версією, українська влада, зокрема в особі куратора правоохоронної системи Олега Татарова, зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з’ясувати всі обставини вбивства.

Крім того, іспанська сторона все ще відмовляє в передаванні тіла Портнова Україні. «Очікується, що це може статися на початку наступного тижня», — говориться в публікації.

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Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції гідності взимку 2013–2014 років, та втік з України. Він повернувся 2019-го напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Портнова також вважали впливовим «тіньовим» куратором українських судів.

2018 року щодо Портнова відкривали кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Однак 2019-го Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що СБУ закрила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді, він також опублікував відповідні документи.

2019 року журналісти-розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумнозвісного судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно з Вовком і тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

У квітні 2020 року, на початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генеральної прокурорки, Портнов шантажував її, що має компромат про її протизаконну діяльність.

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Того ж 2020-го на той час тимчасовий виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є «групи впливу», які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.

У грудні 2021 року стало відомо, що уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Портнову був 51 рік.

Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.

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