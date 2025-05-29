РФ масово переганяє стратегічну авіацію на "Оленью": що відомо

Ту-22

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Супутникові знімки виявляють дивні маневри стратегічної авіації Росії. Станом на 26 травня 2025 року на аеродромі «Оленья» одночасно зосереджено 40 бомбардувальників Ту-22М3, 11 стратегічних ракетоносців Ту-95МС (тобто 20% від їхньої загальної кількості в строю), а також п’ять транспортних Ан-12.

Про це свідчать супутникові знімки AviVector, повідомляє видання Defence Express.

Таке зосередження літаків на одному аеродромі є нетиповим і має вигляд продовження масштабного перегрупування авіації. За наявними даними, в середині травня 42 Ту-22М3 були помічені на сибірській авіабазі «Белая», тобто протягом двох тижнів ці літаки були масово передислоковані назад до «Оленьї». Попри це використання Ту-22М3 у ракетних ударах по Україні наразі залишається вкрай обмеженим.

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Цікаво, що з 11 Ту-95МС на базі «Оленья» в масованому ударі 26 травня брали участь лише три літаки з 11 наявних.

На іншій ключовій базі — «Енгельс» — ситуація також динамічна. Станом на 25 травня було зафіксовано 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 та 4 Су-34, однак уже наступного дня — лише по три Ту-95МС і Ту-160 та 2 Су-34. Після удару 26 травня на «Енгельс» повернулися 7 Ту-95МС, ще один перелетів на «Оленью».

Ці інтенсивні ротації свідчать про намір росіян дезорієнтувати українську та західну розвідки, щоб унеможливити оперативне визначення моменту підготовки до нового ракетного удару. Водночас РФ жертвує льотним ресурсом стратегічної авіації, зокрема Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160.

Нагадаємо, як повідомили вранці Повітряні сили ЗСУ, росіяни запустили по Україні 90 дронів. Сили ППО збили частину з них, однак були і влучання.

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